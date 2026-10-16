OBRAS EN HUERTOS FAMILIARES PRESENTAN UN 93% DE AVANCE EN PUERTO NATALES

Esta tarde de jueves 15 de octubre, el director nacional de Obras Hidráulicas, Arnaldo Recabarren, realizó una visita inspectiva a las obras de “Reposición y Ampliación del Sistema de Agua Potable Rural Huertos Familiares”, iniciativa que registra un 93,11% de avance físico.



Durante el recorrido, la autoridad nacional estuvo acompañada por el seremi de Obras Públicas, Alejandro Marusic; el director regional de Obras Hidráulicas Jorge Martinic; la alcaldesa de Natales, Ana Mayorga; y el delegado presidencial provincial de Última Esperanza, Liber Lazo, quienes conocieron en terreno el avance de esta importante infraestructura y destacaron su relevancia para los vecinos del sector.



El proyecto, ejecutado por la Dirección de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas, contempla la reposición y ampliación del Servicio Sanitario Rural de Huertos Familiares y cuenta con un monto contractual vigente de $8.761.446.042. Las obras comenzaron el 13 de mayo de 2025 y cuentan con un plazo de ejecución de 540 días corridos.



Los trabajos consideran una intervención integral del sistema, incluyendo la demolición y reposición de la bocatoma existente, una cámara desarenadora y una nueva sentina de elevación de hormigón armado. Además, se incorpora infraestructura para el tratamiento y desinfección del agua.



Uno de los avances más significativos será el aumento de la capacidad de regulación mediante un nuevo estanque semienterrado de hormigón armado de 200 m³, frente a los 60 m³ con que opera actualmente el sistema, permitiendo así aumentar su autonomía.



La iniciativa contempla también la reposición completa de las redes de distribución existentes y la incorporación de nuevos tramos, alcanzando un total de 31,6 kilómetros de red. A ello se suma la renovación de cámaras de válvulas, reductoras de presión, ventosas, desagües y arranques domiciliarios, además de la instalación de grifos contra incendios.

Actualmente, el sistema cuenta con 479 arranques, mientras que con la ejecución del proyecto llegará a un total de 585, beneficiando a una población de 2.340 habitantes de Huertos Familiares.



El seremi de Obras Públicas, Alejandro Marusic, destacó el avance del proyecto y su impacto directo en las familias del sector.



“Estamos llegando a la etapa final de una obra muy esperada por los vecinos y vecinas de Huertos Familiares y que representa una inversión superior a los 8.700 millones de pesos. Hoy pudimos recorrerla junto a nuestro director nacional de Obras Hidráulicas y constatar el importante avance que presenta. Estamos hablando de una infraestructura que permitirá fortalecer el abastecimiento de agua potable, aumentar la capacidad del sistema y responder a las necesidades actuales y futuras de este sector de Natales, beneficiando a más de 2.300 habitantes”, señaló Marusic.



Con esta visita, las autoridades pudieron revisar en terreno el estado de una obra que forma parte de esta fundamental infraestructura sanitaria rural que ejecuta el Ministerio de Obras Públicas en la provincia de Última Esperanza.

