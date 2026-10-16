FERIA DE ARTES VISUALES CALEIDOSCOPIO REUNIRÁ A 42 CREADORES LOCALES ESTE FIN DE SEMANA EN PUNTA ARENAS

Una invitación abierta a toda la comunidad magallánica a conectarse con la creatividad y el talento local. La Secretaría Regional Ministerial de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, impulsa la segunda versión de la Feria de Artes Visuales Caleidoscopio 2026.



La actividad se llevará a cabo los días sábado 17 y domingo 18 de octubre, entre las 14.00 y las 20.00 horas, en las dependencias del edificio de Ingeniería de la Universidad de Magallanes (UMAG), ubicado en Avenida Presidente Manuel Bulnes N° 01855, Punta Arenas. El evento cuenta con acceso totalmente gratuito y con accesibilidad garantizada para todo público.



La iniciativa congregará a 42 artistas visuales de la región de Magallanes, quienes ofrecerán exclusivamente piezas de autoría propia, protegiendo así el valor del trabajo creativo individual frente a la producción masiva. Además de constituir una vitrina de exhibición, el espacio pone un fuerte acento en la dinamización de la economía creativa y la comercialización de obras.



"Como Ministerio tenemos el firme compromiso de acompañar el ciclo del trabajador cultural. La Feria Caleidoscopio es una vitrina para admirar el gran talento de 42 creadores locales y también una plataforma de comercialización y reactivación económica que defiende la autoría y el valor de las obras frente a la producción serial. Invitamos a la comunidad a asistir este fin de semana a la UMAG, apoyar a nuestros artistas y ser parte de un ecosistema visual que fortalece la identidad, la sostenibilidad y el patrimonio vivo de Magallanes", destacó el seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Rodrigo Bravo Garrido.



La Feria Caleidoscopio marca el hito culmen del Programa de Artes Visuales 2026, ciclo que durante las últimas semanas contempló instancias formativas orientadas a la profesionalización del sector en materias como cooperativismo, asociatividad, circuitos de gestión, oficios y muralismo. Dicho espíritu continuará presente durante las dos jornadas de feria, mediante charlas y talleres abiertos dictados por los propios artistas participantes.



