MATRONA DE PATOLOGÍA MAMARIA DESTACA LA IMPORTANCIA DE LOS CONTROLES Y LA DETECCIÓN TEMPRANA DEL CÁNCER DE MAMA

En el marco de las actividades de concientización y prevención del cáncer de mama durante octubre, la matrona de Patología Mamaria, Lorena Navarro, abordó la importancia de los controles periódicos, la detección temprana, el acceso a exámenes diagnósticos y el acompañamiento familiar durante las distintas etapas de la enfermedad. La profesional participó esta mañana en el programa Buenos Días Región, de Polar Comunicaciones, donde destacó los avances registrados en materia de prevención, educación y atención multidisciplinaria, además de los desafíos que aún persisten para promover el autocuidado entre las mujeres.

Avances en prevención y educación sobre el cáncer de mama

Durante la conversación, Navarro señaló que la percepción social del cáncer de mama ha cambiado en comparación con años anteriores, debido a una mayor difusión de información y a la incorporación progresiva de conductas preventivas. Si bien reconoció que todavía existen temores asociados al diagnóstico, destacó que cada vez más mujeres se acercan a los establecimientos de salud para solicitar mamografías, ecografías y controles periódicos.

“Se ha avanzado bastante en materia de cáncer de mama en general, si lo comparamos con hace 10 años atrás, el tema antes no se discutía mucho y había mucho temor en relación al cáncer de mama. No digo que ahora no haya susto temor, pero. Un enfoque preventivo como que las usuarias se dan cuenta de que pueden acceder a una mamografía, pueden acceder a una ecografía, acceden a sus controles periódicos con matrona o con médicos, entonces como que toman más desde su propio control y de sus propias manos, este concepto de manejar su salud y su autocuidado también”.

La profesional explicó que, pese a los avances, todavía existen brechas que deben abordarse mediante la educación sanitaria y el trabajo comunitario. En ese sentido, enfatizó que la prevención no debe limitarse a la consulta médica, sino que también debe incorporar a las familias y a las comunidades, facilitando que las personas accedan a información confiable y comprendan la importancia de los controles.

Atención multidisciplinaria y acompañamiento de las pacientes

Otro de los aspectos abordados fue la evolución de la atención de las personas con sospecha o diagnóstico de cáncer de mama. Navarro explicó que actualmente el abordaje contempla la participación de distintos profesionales, tanto en las etapas de diagnóstico y tratamiento como durante el seguimiento posterior.

En este contexto, detalló que el trabajo puede involucrar a matronas, psicólogos, psicooncólogos, cirujanos, oncólogos, ginecólogos, mastólogos, trabajadores sociales y personal de enfermería, dependiendo de las necesidades de cada paciente.

La matrona también destacó que el acompañamiento no termina cuando finaliza el tratamiento. Posteriormente, las pacientes ingresan a una etapa de seguimiento, en la que los equipos de salud controlan su evolución y promueven hábitos que contribuyan a mejorar su calidad de vida y reducir los factores de riesgo asociados a una eventual reaparición de la enfermedad.

Mitos sobre la mamografía y los exámenes preventivos

Durante la entrevista en Polar Comunicaciones, Navarro abordó diversas creencias que históricamente han generado temor frente a los procedimientos diagnósticos. Entre ellas, mencionó la idea de que la radiación de la mamografía podría resultar peligrosa o que la compresión de la mama durante el examen podría provocar la diseminación de un cáncer.

Frente a estas inquietudes, recalcó la importancia de entregar información adecuada para que las pacientes puedan tomar decisiones con mayor tranquilidad y confianza en los equipos de salud.

La profesional explicó que la mamografía constituye un medio de diagnóstico y que los avances tecnológicos han permitido mejorar las herramientas disponibles para estudiar lesiones sospechosas. Actualmente existen equipos digitales y tecnologías que amplían las posibilidades de evaluación, contribuyendo a una mayor precisión diagnóstica.

Asimismo, indicó que no todos los bultos o nódulos que aparecen en las mamas corresponden a un cáncer. Existen patologías benignas que también pueden presentarse en mujeres jóvenes y que requieren evaluación profesional para determinar el manejo adecuado.

Por ello, ante la aparición de un bulto, un aumento de volumen u otra alteración mamaria, recomendó consultar con los equipos de salud, evitando sacar conclusiones anticipadas o postergar la evaluación por temor.

Redes sociales, desinformación y ansiedad frente al diagnóstico

La difusión de información sobre salud a través de internet y las redes sociales fue otro de los temas centrales de la conversación. Navarro advirtió que, aunque estas plataformas permiten compartir experiencias y acercar contenidos a la población, también pueden contribuir a generar confusión cuando se presentan vivencias personales como si fueran aplicables a todas las pacientes.

“Sí, mira, las redes sociales son un arma de doble filo ya los mitos que antes las pacientes tenían eran mitos a viva voz, la vecina, la amiga, la prima, la tía. Hoy aparecen personas en redes sociales o información en páginas web o en estas páginas como de tiktok y etcétera. Que hablan acerca de cosas y que probablemente para esas personas que les están hablando fueron reales, pero son vivencias propias. No necesariamente se traspasan a todas las usuarias”.

La matrona agregó que las pacientes pueden llegar a las consultas con altos niveles de ansiedad, preocupadas por información que han encontrado en internet o por experiencias de otras personas. En esos casos, el trabajo de los profesionales consiste también en aclarar dudas, entregar orientación y ayudar a comprender cada etapa del proceso.

Enfatizó, además, que el diagnóstico de cáncer de mama no afecta exclusivamente a quien recibe la noticia, sino que repercute en su entorno familiar y social. Por esta razón, consideró fundamental abordar las necesidades emocionales de las pacientes y evitar mensajes que puedan hacerlas sentir culpables por su enfermedad.

El papel de la familia y las redes de apoyo

El entorno familiar y social también cumple un papel importante en la promoción del autocuidado y en la continuidad de los tratamientos. Según explicó Navarro, los familiares, amigos y personas cercanas pueden contribuir a que las mujeres accedan a controles, comprendan las indicaciones médicas y enfrenten con mayor acompañamiento los momentos de incertidumbre.

“El entorno es un factor que promueve en muchas ocasiones el autocuidado de las pacientes, la las mujeres suelen ser super resilientes. Y suelen tener mucha carga emocional porque son las. Principales en los en los ejes familiares, normalmente ya entonces tienen hijos, tienen padres, tienen madres, tienen hermanas. Entonces 1 de los focos que moviliza a la paciente a llevar a cabo el autocuidado, es decir, acceder a la mamografía, acceder a los controles periódicos, realizarse los estudios diagnósticos que los médicos, las matronas señalen y hacerse el autoexamen de mama es el. Yo me cuido por mi familia, por mí y por mi familia”.

La profesional destacó que este apoyo puede resultar especialmente relevante cuando las pacientes deben tomar decisiones, enfrentar procedimientos médicos o mantener la continuidad de sus controles. No obstante, reconoció que cada entorno es diferente y que, cuando existen dificultades familiares, estas también deben abordarse de manera gradual.

¿A qué edad se recomienda comenzar con los controles?

En relación con las edades recomendadas para la prevención, Navarro explicó que el autocuidado mamario debe mantenerse a lo largo de la vida y que la indicación de los exámenes depende de factores como la edad, los antecedentes familiares y la evaluación clínica.

Respecto del autoexamen, señaló que puede realizarse mensualmente, idealmente entre siete y diez días después del inicio de la menstruación en quienes tienen ciclos menstruales. En las mujeres que no menstrúan, recomendó escoger un día fijo de cada mes para mantener esta práctica.

En cuanto a la mamografía, la matrona indicó que en Chile existen coberturas y programas preventivos para determinados grupos etarios, mientras que la recomendación que promueve desde el autocuidado es considerar este examen desde los 40 años, según corresponda a las indicaciones y antecedentes de cada mujer.

“Ahora la recomendación oficial es que una mujer debería hacerse una mamografía idealmente desde los 40 años en adelante. Eso es como lo que nosotros promovemos en materia de autocuidado en materia de promoción de la salud y si has tenido a un familiar directo tu madre que tuvo un cáncer de mama desde la edad que tu madre tuvo el cáncer de mama 10 años antes, debería ser tu control con mamografía, con ecografía perfecto”.

La profesional recalcó la importancia de informar al equipo médico sobre los antecedentes familiares de cáncer de mama, ya que estos pueden modificar la edad de inicio y la frecuencia de los controles. También recordó que la presencia de nódulos u otras alteraciones debe ser evaluada por profesionales, incluso cuando se trata de personas jóvenes.

Hábitos saludables durante el seguimiento

Navarro explicó que, una vez finalizado el tratamiento, las unidades especializadas continúan acompañando a las pacientes mediante controles y recomendaciones orientadas a mantener una buena calidad de vida.

Entre las medidas que se promueven se encuentran abandonar el consumo de tabaco, reducir el consumo de alcohol, mantener una alimentación equilibrada, incorporar verduras y realizar actividad física de manera regular, adaptada a las capacidades y condiciones de cada persona.

La matrona enfatizó que el autocuidado no debe entenderse únicamente como la realización de exámenes, sino también como una serie de hábitos cotidianos que contribuyen a la salud general. En este sentido, llamó a incorporar progresivamente la actividad física y a mantener una alimentación saludable, sin esperar a que aparezca una enfermedad para comenzar a realizar cambios.

Octubre Rosa: la prevención debe mantenerse durante todo el año

Al finalizar su participación en el programa Buenos Días Región, Lorena Navarro recordó que octubre concentra numerosas campañas de sensibilización debido a la conmemoración del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, cada 19 de octubre. Sin embargo, hizo hincapié en que la prevención y el autocuidado deben mantenerse durante todos los meses.

“Sí, la idea del del mes, del autocuidado es o del 19 de octubre, que en realidad es el día que se conmemora en específico en la lucha o la prevención del cáncer de mama. Es no olvidarnos de que podemos trabajar en esto durante todo el año. Si bien es un mes en el que lo conmemoramos, es un mes que nos llama más la atención y hablamos de octubre Rosa, por ejemplo. Pero es una actividad que las mujeres podemos hacer durante todo el año durante todos los meses”.

Finalmente, reiteró el llamado a mantener los controles periódicos, realizar el autoexamen mamario, consultar oportunamente ante cualquier cambio y conversar abiertamente sobre el cáncer de mama para disminuir los temores y derribar mitos. La educación, el acompañamiento familiar y el acceso oportuno a los servicios de salud continúan siendo elementos fundamentales para fortalecer la prevención y el diagnóstico temprano.

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