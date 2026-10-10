SUELDOS SUBIERON 7,6% EN UN AÑO Y COSTOS LABORALES AUMENTARON 8,3%

En agosto de 2026, el Índice Nominal de Remuneraciones (IR) registró un aumento interanual de 7,6%, mientras que el Índice Nominal de Costos Laborales (ICL) subió 8,3%, de acuerdo con los datos informados por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

En ambos indicadores, los sectores de comercio, industria manufacturera y construcción anotaron las mayores incidencias positivas en doce meses. Por su parte, el Índice Real de Remuneraciones, que considera la variación de los precios, creció 3,4% en un año y acumuló un alza de 2,2% durante 2026.

La remuneración media por hora ordinaria llegó a $7.614, con un incremento interanual de 8,4%. En el caso de las mujeres, alcanzó $7.426, con un alza de 8,9%, mientras que para los hombres llegó a $7.786, con una variación de 8%.

En cuanto al costo laboral medio por hora total, este se situó en $8.783, lo que representa un aumento de 8,9% en doce meses. La cifra alcanzó $8.538 para las mujeres y $9.007 para los hombres, con incrementos interanuales de 9,4% y 8,4%, respectivamente.

El INE también informó que la brecha de género en la remuneración media por hora ordinaria fue de -4,6%, mientras que en el costo laboral medio por hora total llegó a -5,2%. Los resultados completos de ambos indicadores están disponibles en el sitio web del organismo.

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