Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
arcanovios gift
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
JPG_ATLETAS_DE_LA_RISA_PTA_1080x1080
YOPPERN NUEVO 336x336
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
COVEPA_336X33-SEPT26-
banner buses fernandez
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
BANNER CANCER RED SALUD 02
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner_02
Tabsa 250_Tabsa24
BANNER-PESCACHILE336X336
JPG_ATLETAS_DE_LA_RISA_PTA_1080x1080
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
sanchez primavera 2
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
BANNER CANCER RED SALUD 02
SALMON EXPORT

10 de octubre de 2026

SUELDOS SUBIERON 7,6% EN UN AÑO Y COSTOS LABORALES AUMENTARON 8,3%

​El Índice Nominal de Costos Laborales aumentó 8,3% en el mismo período, mientras que las remuneraciones reales registraron un alza interanual de 3,4%, según el INE.

remuneraciones

En agosto de 2026, el Índice Nominal de Remuneraciones (IR) registró un aumento interanual de 7,6%, mientras que el Índice Nominal de Costos Laborales (ICL) subió 8,3%, de acuerdo con los datos informados por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

En ambos indicadores, los sectores de comercio, industria manufacturera y construcción anotaron las mayores incidencias positivas en doce meses. Por su parte, el Índice Real de Remuneraciones, que considera la variación de los precios, creció 3,4% en un año y acumuló un alza de 2,2% durante 2026.

La remuneración media por hora ordinaria llegó a $7.614, con un incremento interanual de 8,4%. En el caso de las mujeres, alcanzó $7.426, con un alza de 8,9%, mientras que para los hombres llegó a $7.786, con una variación de 8%.

En cuanto al costo laboral medio por hora total, este se situó en $8.783, lo que representa un aumento de 8,9% en doce meses. La cifra alcanzó $8.538 para las mujeres y $9.007 para los hombres, con incrementos interanuales de 9,4% y 8,4%, respectivamente.

El INE también informó que la brecha de género en la remuneración media por hora ordinaria fue de -4,6%, mientras que en el costo laboral medio por hora total llegó a -5,2%. Los resultados completos de ambos indicadores están disponibles en el sitio web del organismo.


COLEGIO DE PROFESORES

COLEGIO DE PROFESORES DENUNCIA SUELDOS IMPAGOS Y FALTA DE REEMPLAZOS EN ESTABLECIMIENTOS DE MAGALLANES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

PUERTO NATALES ESTRENA SU PRIMER SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO URBANO

Leer Más

​La Red Puerto Natales de Movilidad comenzará a operar este viernes 9 de octubre con nueve buses y tres recorridos. Las tarifas serán de $500 para adultos, $250 para adultos mayores y $160 para estudiantes.

​La Red Puerto Natales de Movilidad comenzará a operar este viernes 9 de octubre con nueve buses y tres recorridos. Las tarifas serán de $500 para adultos, $250 para adultos mayores y $160 para estudiantes.

INAUGURACION RED PUERTO NATALES 1
nuestrospodcast
remuneraciones

SUELDOS SUBIERON 7,6% EN UN AÑO Y COSTOS LABORALES AUMENTARON 8,3%

Banner_02
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
JPG_ATLETAS_DE_LA_RISA_PTA_1080x1080
banner covepa
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
banner methanex
CARRERAS TÉCNICAS MEDIOS_POLAR COMUNICACIONES 336X336
YOPPERN NUEVO 336x336
remuneraciones

SUELDOS SUBIERON 7,6% EN UN AÑO Y COSTOS LABORALES AUMENTARON 8,3%

BANNER CANCER RED SALUD 02
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
Tabsa 250_Tabsa24
GASCO NO MAS PAPEL
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
arcanovios gift
publicite
banner methanex
ANDES SALUD
banner buses fernandez
banner buses fernandez
26HOMED-banner-dap_336x336
banner covepa
sanchez primavera 2
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
SEBASTARGO

CARTELERA CULTURAL 10 DE OCTUBRE

BANNER AREAS VERDES
ANTARTICAFONDODEMEDIOS
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
banner covepa
arcanovios gift
ROFIL 336X336
SPA_PANTALLA 1080x1080 PUQ
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER CORCORANEXPRES 250
BANNER AREAS VERDES
SALMON EXPORT
CARRERAS TÉCNICAS MEDIOS_POLAR COMUNICACIONES 336X336
BANNER CANCER RED SALUD 02
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
SALMON EXPORT
publicite aqui
GASCO NO MAS PAPEL
AquaChile banner
sanchez primavera 2
JPG_ATLETAS_DE_LA_RISA_PTA_1080x1080
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
danstar-zarpe-malvinas-inteligencia-evento-critico

INFORMACIÓN DE INTELIGENCIA CHILENA ADVIERTE "EVENTO CRÍTICO" CON ARGENTINA POR ZARPE A LAS MALVINAS

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.