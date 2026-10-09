MERCADO ZONA AUSTRAL CUMPLE SU PRIMER AÑO CONSOLIDANDO EL APOYO AL EMPRENDIMIENTO LOCAL EN MAGALLANES

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el subgerente comercial de Zona Austral, Jorge Tafra, abordó el primer aniversario de Mercado Zona Austral, una iniciativa gastronómica y comercial de 540 metros cuadrados que nació como una extensión de las tradicionales ferias de emprendedores del módulo central.



El ejecutivo destacó la excelente recepción que ha tenido esta propuesta, la cual integra a 17 emprendedores magallánicos repartidos entre 12 locales fijados y 5 islas gastronómicas.



"Es un proyecto precioso, muy vinculante con Zona Franca. La verdad es que jamás se pensó como para que avance por carriles paralelos, sino que todo lo contrario, sea parte del ecosistema de lo que es hoy día nuestra gran Zona Franca y lo que ocurre también dentro del módulo central. Así que felices, contentos, pasó un año desde que se inició este proyecto que viene de la mano con el sentido que tiene Zona Franca en todo lo que dice relación al apoyo y el entendimiento", señaló Jorge Tafra.



Innovación, sostenibilidad y trabajo público-privado

El espacio no solo busca ofrecer diversidad culinaria —que abarca desde café de especialidad, helados artesanales y pastas, hasta sushi y comida casera—, sino que también integra criterios de sostenibilidad e inclusión social. Los espacios comunes del mercado se alimentan mediante paneles fotovoltaicos y el recinto cuenta con una sala de lactancia y mobiliario adaptado para adultos mayores.



Respecto a la articulación con instituciones estatales para potenciar a los pequeños empresarios, Tafra subrayó la alianza estratégica con organismos como Sercotec:



"El centro de negocios de Sercotec es un gran aliado nuestro en poder buscar y generar las instancias de poder bien aprovechar los espacios que tenemos en función del apoyo a emprendedores. El cowork, que también forma parte de nuestro ecosistema en módulo central, es un centro de negocios disponible y dispuesto para que todas las instituciones que quieran presentar algo interesante que vaya en ayuda de la comunidad concreta sus actividades ahí".



Alto flujo de visitantes y agenda para el mes de octubre

En cuanto a la concurrencia del público al recinto franco, el subgerente comercial entregó cifras positivas sobre el flujo de personas y la valoración de los usuarios, destacando promedios que demuestran la preferencia de las familias de la región:



"Zona Franca hoy día podemos decir de que ha mantenido y ha aumentado un poquito el nivel de visitas. Estamos viviendo en un rango de 29.000 y fracción, casi poquito menos de 30.000 personas diarias en promedio que visitan el recinto franco, esto con picos claramente los fines de semana, los días sábados que se acercan a 40 o 45.000 en días realmente buenos. Sobre un 80% en todos los indicadores la comunidad evalúa bien a la Zona Franca: un lugar seguro, un lugar en que pueden ir en familia y un lugar limpio".



Finalmente, se invitó a la comunidad a participar en la parrilla programática preparada para este mes de octubre, la cual incluye el Mes del Adulto Mayor con talleres, música en vivo y bingos todos los jueves, presentaciones de DJ los viernes en el Mercado Zona Austral, la Feria de Ciencia y Tecnología articulada con la Seremi de Ciencia, y el sorteo de fin de año de cuatro vehículos mediante cupones de compra.







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