MAGALLANES AVANZA EN EL FORTALECIMIENTO DE SUS SERVICIOS SANITARIOS RURALES CON ENCUENTROS EN PUNTA ARENAS Y PUERTO NATALES

Con dos jornadas realizadas en Punta Arenas y Puerto Natales, la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH), a través de la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales, cerró una nueva edición de los Encuentros Anuales de Servicios Sanitarios Rurales (SSR) 2026, instancias que durante el 29 de septiembre y el 1 de octubre convocaron a operadores municipales, dirigentes de comités de agua potable y representantes de la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS), Seremi de Salud y Gobierno Regional, con el objetivo de fortalecer conocimientos, resolver inquietudes y avanzar en una coordinación más efectiva para la operación de los sistemas que abastecen a las comunidades rurales de Magallanes.



El ciclo permitió abordar materias técnicas y normativas vinculadas a la Ley N°20.998 y su reglamento, fiscalización, factibilidades, ventanilla única, puesta en marcha y baja de infraestructura, obligaciones de los operadores, planes de mantenimiento y principales hallazgos detectados en las visitas a los sistemas. A estos contenidos se sumaron espacios de conversación e intercambio de experiencias.



Para el secretario regional Ministerial de Obras Públicas de Magallanes y Antártica Chilena, Alejandro Marusic, estos encuentros son una instancia clave para fortalecer el trabajo de quienes están a cargo de los servicios sanitarios rurales. “Estos espacios nos permiten compartir experiencias, abordar las novedades de la normativa y definir los desafíos que tenemos por delante. Para el Ministerio de Obras Públicas, avanzar en el acceso al agua potable y al saneamiento es una prioridad, porque detrás de cada sistema hay familias y comunidades a las que buscamos entregar mejores condiciones de vida y mayor dignidad”, señaló.



En la misma línea, el jefe regional de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, Alejandro Soto, valoró la posibilidad de que cada organismo pudiera presentar sus competencias y orientar a los operadores respecto de sus responsabilidades. “Ha sido muy bueno el encuentro donde cada institución ha planteado cuáles son sus competencias, cuál es el fondo que están abordando, hacia dónde vamos con esto para mejorar los servicios rurales y poder avanzar en este tema”, sostuvo.



Uno de los aspectos relevantes del ciclo fue su despliegue territorial. Mientras la jornada de Punta Arenas estuvo orientada principalmente a los municipios que cumplen funciones de operadores, la réplica desarrollada en Puerto Natales permitió acercar directamente la institucionalidad a los comités de agua potable de la Provincia de Magallanes y Última Esperanza.

Para Jessica Gamin, gestora comunitaria regional, llevar esta instancia hasta Puerto Natales permitió fortalecer el vínculo con las localidades rurales y generar un espacio donde los dirigentes pudieran plantear directamente sus inquietudes. “La idea de realizar el encuentro anual en Puerto Natales para nuestros comités creo que es una forma de democratizar y acercar también el servicio a la comunidad”, afirmó.



La profesional destacó que durante la jornada fue posible abordar situaciones concretas que enfrentan las organizaciones en sus territorios, desde emergencias y conflictos hasta dificultades asociadas a la entrega y producción de agua potable. “En este encuentro se ha dado la posibilidad de enseñar, de compartir, de dialogar y sobre todo, abarcar emergencias y situaciones de conflicto, nudos críticos que tienen nuestros comités”, agregó.



La valoración también surgió desde las propias organizaciones comunitarias. Juanita Igor, secretaria del Comité de Agua Potable de Agua Fresca, destacó que el encuentro permitió adquirir nuevos conocimientos y conocer experiencias de organizaciones con distintos niveles de trayectoria.



“Este encuentro anual es súper bueno porque igual aprendemos harto. Incluso nos damos cuenta de que a pesar de que hay comités que ya llevan muchos años igual tienen un problema, entonces a nosotros nos sirve para ir aprendiendo y para ir viendo qué cosas podemos hacer y en qué cosas podemos mejorar”, comentó.



Además del componente técnico, las jornadas permitieron reforzar la importancia de la coordinación entre los distintos organismos que intervienen en la gestión de los Servicios Sanitarios Rurales. En ese sentido, la participación de la autoridad sanitaria y de la SISS permitió entregar recomendaciones directamente a operadores y dirigentes, aclarando procedimientos y responsabilidades asociadas al funcionamiento de los sistemas.



Desde la Seremi de Salud, la fiscalizadora de la Oficina Provincial de Última Esperanza, Carola Culun, valoró la instancia como una oportunidad de actualización y retroalimentación. “Vine a entregar cuál es el rol de los fiscalizadores en los SSR, qué es lo que vamos a ver, entregarle algunas recomendaciones a los comités, para que puedan operar mejor”, explicó.



Con el cierre de ambas jornadas, la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales de la DOH reafirmó la importancia de mantener espacios permanentes de capacitación, diálogo y coordinación con quienes participan en la operación de estos sistemas. El desafío ahora es continuar fortaleciendo las capacidades de municipios y organizaciones comunitarias para avanzar hacia Servicios Sanitarios Rurales más robustos, eficientes y sostenibles, que respondan a las necesidades de las comunidades que habitan los distintos territorios rurales de Magallanes.





