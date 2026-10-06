GEODIVERSIDAD: ESPECIALISTAS LLAMAN A PROTEGER EL PATRIMONIO GEOLÓGICO Y PALEONTOLÓGICO DE MAGALLANES

En el marco del Día Internacional de la Geodiversidad, que se conmemora cada 6 de octubre tras ser proclamado por la UNESCO en 2021, la paleontóloga de la Universidad de Magallanes, Judith Pardo, y el geólogo y guardaparques de la Reserva Nacional Magallanes, Fernando Valenzuela, abordaron esta mañana en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones la importancia de proteger, investigar y difundir el patrimonio geológico y paleontológico existente en la región.

Durante la conversación, ambos especialistas destacaron que Magallanes constituye un verdadero laboratorio natural, donde convergen elementos de la geología, paleontología, biodiversidad, suelos, aguas y cambios ambientales. En ese contexto, Valenzuela explicó que la geodiversidad corresponde a la diversidad geológica de un territorio, mientras que el patrimonio geológico surge cuando esos elementos adquieren un valor educativo, turístico, cultural o científico, y la geoconservación comprende las estrategias destinadas a protegerlos.

Desde la Reserva Nacional Magallanes, Valenzuela señaló que desde 2020 se ha trabajado en posicionar y relevar el patrimonio geológico y paleontológico del área protegida, aprovechando además su cercanía con Punta Arenas.







“La Reserva Nacional Magallanes tiene el plus de estar tan cerca de la ciudad, a tan solo 7 km, que lo hace ser un espacio donde los mismos colegios puedan acceder a visitar. Es algo que tampoco pasa tanto a nivel nacional por la lejanía de las áreas protegidas”, explicó.



El geólogo agregó que la reserva posee una diversidad de elementos que van mucho más allá de la flora y fauna, incluyendo su historia vinculada al carbón, la geología y los peligros geológicos. En particular, destacó el trabajo de monitoreo desarrollado ante fenómenos como las remociones en masa y los efectos de las lluvias intensas en la cuenca del río de las Minas.

En esa misma línea, Valenzuela sostuvo que las distintas áreas protegidas de Magallanes presentan un alto potencial para el desarrollo científico. “Las áreas protegidas de por sí acá en Magallanes tienen mucho potencial para hacer investigación”, afirmó, mencionando también a la Reserva Nacional Laguna Parrillar, Torres del Paine y Pali Aike como lugares de especial interés desde las ciencias de la Tierra.



La importancia de conservar los fósiles de Magallanes



Por su parte, Judith Pardo puso especial énfasis en el trabajo paleontológico que durante las últimas dos décadas se ha desarrollado en la región, destacando particularmente el hallazgo de la ictiosauria Fiona en el área de Torres del Paine.

La investigadora explicó que Fiona corresponde a la primera ictiosauria excavada completa en Chile y a una hembra preñada de aproximadamente 131 millones de años, hallazgo que ha permitido posicionar a Magallanes en el escenario internacional de la investigación paleontológica.







“De acá de Magallanes hacemos historia a nivel mundial con este descubrimiento y la importancia de esto, más allá también de esta investigación que continuamos desarrollando regionalmente con infraestructura regional, con capacidades regionales, pero con apoyo internacional”, señaló Pardo.



La paleontóloga también recalcó que una de las prioridades es que los materiales paleontológicos permanezcan en la región y puedan ser conocidos por la comunidad.







“La importancia es que este material se queda acá en la región. Se queda en Magallanes para la comunidad porque es parte del patrimonio de las personas de esta región”, afirmó.



Pardo explicó que el estudio de un fósil no se limita al ejemplar encontrado, sino que también considera la roca y el entorno en que fue hallado, ya que estos elementos permiten reconstruir aspectos del ambiente en el que vivieron los animales hace millones de años.



Retroceso glaciar y riesgo para el patrimonio paleontológico



Uno de los aspectos que más preocupación genera entre los investigadores es el retroceso de los glaciares y su relación con la exposición de materiales paleontológicos que permanecieron protegidos durante miles o millones de años.

Pardo relató que, durante sus años de trabajo en terreno, ha podido observar cambios significativos en el glaciar Tyndall, donde se han realizado importantes investigaciones sobre ictiosaurios.







“Lo que yo he observado ha sido tremendo, el tremendo retroceso que ha sufrido el glaciar Tyndall donde yo trabajo. 20 años atrás era un hielo que estaba muy próximo del sitio donde nosotros acampábamos. Ha ido perdiendo su masa de hielo de una manera increíble”, sostuvo.



La investigadora explicó que, si bien el retroceso del hielo ha permitido acceder a nuevos restos fósiles, también deja estos materiales expuestos a procesos de deterioro.







“Este mismo material ha ido sufriendo con el paso del tiempo una destrucción al estar en contacto con el oxígeno. Estas mismas grietas que quedan expuestas en la roca infiltra agua, hay cambios de temperatura entre el día y la noche. Entonces todo este material paleontológico, un tesoro que tenemos acá en Torres del Paine, se está perdiendo por esta erosión”, advirtió.



Ante este escenario, destacó la necesidad de avanzar en estrategias de geoconservación, tanto mediante la protección de los materiales en sus lugares de origen como a través de su excavación y traslado a museos o centros de investigación que permitan asegurar su conservación.



Magallanes como laboratorio natural



Durante el programa también se abordó el creciente reconocimiento de Magallanes como un espacio privilegiado para el desarrollo de investigaciones científicas. Desde la Universidad de Magallanes, Pardo explicó que existen distintas líneas de trabajo vinculadas a la biodiversidad y la geodiversidad, incluyendo investigaciones sobre suelos, aguas, geología y paleontología.







“Nosotros dentro de la Universidad tenemos a los investigadores que tienen las capacidades para desarrollar estas investigaciones en este laboratorio natural, tomando diferentes componentes que conforman parte de esta naturaleza”, indicó.



La especialista sostuvo que los elementos bióticos y abióticos forman parte de un mismo sistema y que las rocas y los suelos constituyen la base sobre la cual se desarrollan los ecosistemas.

En tanto, Valenzuela destacó el potencial de la Reserva Nacional Magallanes para acercar las ciencias de la Tierra a las nuevas generaciones, precisamente por su cercanía con Punta Arenas y la posibilidad de recibir establecimientos educacionales.

Ambos coincidieron además en que se ha producido un creciente interés de niños y jóvenes por la ciencia. Valenzuela relató su sorpresa al comprobar que estudiantes de los primeros niveles educativos ya reconocen conceptos relacionados con fósiles y geología, mientras que Pardo atribuyó parte de este acercamiento a la presencia de Fiona en el Museo de Historia Natural Río Seco.







“Ha permitido también acercarlo a las escuelas y que los niños conozcan. Muchos niños no sabían qué eran los ictiosaurios, ahora lo conocen”, señaló la paleontóloga.





Investigación internacional con sello regional



Pardo también dio a conocer parte de las investigaciones que actualmente desarrolla en colaboración con instituciones extranjeras. Recientemente realizó una estadía en el Museo de Historia Natural de Stuttgart, Alemania, en el marco de un convenio de colaboración con la Universidad de Magallanes.

La investigadora explicó que ambas instituciones mantienen una relación de aproximadamente una década y que ya han desarrollado tres proyectos conjuntos, además de actividades de formación y transferencia de conocimientos.

Actualmente, su trabajo se concentra, entre otras materias, en el estudio del desarrollo gestacional de los ictiosaurios y en el análisis de tejidos fósiles mediante técnicas de tomografía y microscopía.

Los resultados de estas investigaciones serán presentados en noviembre en Sudáfrica, durante un congreso internacional de paleontología de vertebrados.

Para Pardo, estas colaboraciones permiten fortalecer las capacidades regionales y mantener en Magallanes el desarrollo de investigaciones sobre un patrimonio que posee relevancia científica a nivel mundial.





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