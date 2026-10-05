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5 de octubre de 2026

A LOS 104 AÑOS FALLECIÓ EMA MATILDE OSORIO PERICH, CIUDADANA ILUSTRE DE MAGALLANES

Su partida deja el recuerdo de una trayectoria de servicio a la comunidad magallánica, tanto desde su profesión como desde su participación en la vida pública.

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Este domingo 4 de octubre falleció, a los 104 años, Ema Matilde Osorio Perich, ciudadana ilustre de Magallaneses. Nacida el 14 de septiembre de 1922, desarrolló una extensa trayectoria en la salud pública. Durante décadas trabajó como matrona en el Hospital Regional de Punta Arenas, donde acompañó a generaciones de madres y participó en el nacimiento de cientos de niños de la región. También fue presidenta del Colegio de Matronas de Chile durante varios años.

Militante del Partido Socialista, fue detenida tras el golpe de Estado de 1973 y sufrió prisión política durante la dictadura militar. Su historia estuvo vinculada al compromiso social y a la defensa de la dignidad y los derechos de las personas.

Fue madre de cuatro hijos: Carlos, Víctor, Marisa y Jorge Alejandro. Hace algunos meses enfrentó el fallecimiento de su hija Marisa, a causa de un cáncer.

Su partida deja el recuerdo de una trayectoria de servicio a la comunidad magallánica, tanto desde su profesión como desde su participación en la vida pública.

Sus restos son velados este lunes 5 de octubre en la funeraria Lourdes, ubicada en Armando Sanhueza 298, en Punta Arenas. El funeral se realizará el martes 6 de octubre. El cortejo saldrá a las 09:30 horas desde la funeraria hacia el Cementerio Municipal, donde se efectuará el responso y funeral.

Polar Comunicaciones expresa sus condolencias a sus hijos, familiares y seres queridos, reconociendo el aporte de Ema Matilde Osorio Perich a la historia de Magallanes.






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