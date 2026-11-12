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12 de noviembre de 2026

SALMÓN, CORDERO Y PRODUCTOS DEL MAR DE MAGALLANES DESPIERTAN INTERÉS EN BRASIL

Representantes de una de las principales cadenas de supermercados de Brasil y del sector gastronómico de São Paulo visitaron empresas regionales y manifestaron interés por productos del mar, carnes y bebidas. La iniciativa, organizada por ProChile, busca diversificar los destinos de exportación de la oferta alimentaria magallánica.

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Con una positiva evaluación concluyó la misión comercial de compradores brasileños a la Región de Magallanes, organizada por ProChile, a través de su Dirección Regional y su Oficina Comercial en Brasil. 

La actividad, desarrollada entre el 31 de octubre y el 5 de noviembre, permitió que representantes del sector alimentario brasileño conocieran directamente las capacidades productivas y exportadoras de la región, con el objetivo de generar nuevas oportunidades comerciales y diversificar los mercados internacionales para los productos magallánicos. 

La delegación estuvo integrada por Ernesto Dizioli Fernandes y Monike Ellen Gonçalves Dantas, ejecutivos de compras del Grupo Pão de Açúcar (GPA), una de las principales cadenas de supermercados de Brasil, junto a Luiz Hirata, presidente del Consejo de Administración de Abrasel São Paulo, asociación que reúne a empresas del sector gastronómico. Su participación permitió explorar oportunidades de comercialización tanto en supermercados como en establecimientos gastronómicos brasileños. 

La directora regional de ProChile en Magallanes, Alejandra Covacevich, destacó que este tipo de iniciativas permite fortalecer el posicionamiento internacional de la región mediante el contacto directo entre compradores extranjeros y empresas productoras. "Que un comprador conozca el origen de lo que va a vender cambia la conversación comercial. Brasil es un mercado enorme y cercano, y esta visita nos permite mostrar que Magallanes tiene productos de alta calidad, más allá de los destinos tradicionales en Asia", señaló. 

El agregado comercial de ProChile en Brasil, Hugo Corales, quien también acompañó a la delegación, expresó que "este mercado es muy importante para los alimentos chilenos y especialmente para el salmón, que se ubica como el primer envío de Chile hacia Brasil con más de US$ 866 millones entre enero y octubre y un crecimiento de 20,9% con respecto al mismo período de 2025. Corales agregó que la visita de importadores fue especialmente útil para avanzar en la diversificación de los envíos, poniendo como ejemplos los erizos de mar, la merluza austral y la centolla, productos "que tienen mucho potencial" de ser incorporados en los diversos restaurantes de comida japonesa que existen en Brasil". 

Agenda con Productos del mar, carnes y bebidas magallánicas 

Durante su estadía, los compradores desarrollaron una agenda de visitas técnicas y reuniones con empresas de distintos sectores productivos. En el rubro salmonicultor, visitaron las instalaciones de AquaChile, Cermaq y Álvarez y Álvarez, además de sostener reuniones comerciales con representantes de Nova Austral y Blumar.  

En el sector pesquero, conocieron la planta de Pescazul, donde observaron el procesamiento de centolla, mientras que el erizo fue abordado como una alternativa de diversificación comercial, dado que su producción se encontraba fuera de temporada. La agenda también contempló una reunión con el directorio de AGIPAM A.G., asociación gremial de la industria pesquera artesanal de Magallanes recientemente constituida, para explorar oportunidades de vinculación con el mercado brasileño. 

En el sector cárnico, la delegación visitó las instalaciones del frigorífico Simunovic y la Estancia Morro Chico, donde pudo conocer las características de la producción regional de carne ovina. Asimismo, sostuvo reuniones con representantes de las empresas Marín y Minerva.  

Además, El programa incluyó una visita a Cervecería Austral, empresa con la cual ProChile ha desarrollado acciones para facilitar su ingreso al mercado brasileño.

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