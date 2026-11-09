MUNICIPIO INICIA CONSULTA CIUDADANA PARA RENOVAR BANDEJONES DE AV. SALVADOR ALLENDE

La Municipalidad de Punta Arenas inició una nueva consulta ciudadana para conocer la opinión de vecinos y usuarios sobre el mejoramiento de los bandejones centrales y aceras de Av. Salvador Allende, en el tramo comprendido entre Eusebio Lillo y Av. Circunvalación. El proceso estará abierto hasta el próximo 21 de noviembre, a través del sitio web www.puntaarenas.cl.

La iniciativa forma parte de la formulación del proyecto "Mejoramiento Bandejones y Aceras Av. Salvador Allende, entre Eusebio Lillo y Av. Circunvalación, Punta Arenas", desarrollado por la Secretaría Comunal de Planificación (Secplan), que posteriormente será postulado al Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR).

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, explicó que esta consulta da continuidad al proceso participativo realizado anteriormente para el tramo entre Av. Frei y Eusebio Lillo, donde más de 500 vecinos entregaron sus opiniones. "Ese primer proceso fue muy exitoso, porque nos permitió conocer qué quieren los vecinos para esos bandejones. Ahora queremos avanzar en las siguientes cuadras, desde Eusebio Lillo hasta Circunvalación, para saber qué tipo de intervención podemos desarrollar y cómo podemos transformar estos espacios en un parque para este importante sector de la ciudad", señaló.

La autoridad comunal agregó que, si bien ya se han concretado mejoras como la iluminación y la ciclovía, todavía existe un importante potencial para recuperar y poner en valor este espacio público. "Lo que buscamos es darle un valor agregado a este hermoso lugar y proyectarlo como un gran parque para el Barrio 18. Queremos que los niños, jóvenes y adultos puedan disfrutarlo y participar de distintas actividades. Es un sector que hoy está subutilizado y que tiene mucho por hacer, pero necesitamos conocer primero la opinión de la comunidad", indicó el edil.

Por su parte, el director de Secplan, Nicolás Pérez-Montt, destacó que la participación ciudadana será uno de los principales insumos para elaborar las futuras propuestas. "Esta encuesta está abierta a toda la comunidad de Punta Arenas y busca recopilar las experiencias de quienes utilizan la avenida. Queremos conocer sus opiniones sobre aspectos como la seguridad, el mobiliario, el equipamiento y cualquier necesidad específica que identifiquen, para poder incorporar esos antecedentes en la formulación del proyecto", explicó el funcionario municipal.

Desde la administración comunal precisaron que en esta etapa todavía no existe un diseño definido. Los resultados de la consulta se complementarán con antecedentes técnicos, y permitirán identificar los usos actuales de los bandejones, sus principales fortalezas y problemáticas; además de las prioridades de la comunidad. También se considerará la recuperación y puesta en valor de la glorieta ubicada frente a la Escuela La Milagrosa.

Posteriormente, esta información servirá para desarrollar alternativas de mejoramiento que deberán evaluar criterios técnicos, urbanos, ambientales, de accesibilidad, seguridad y factibilidad; antes de avanzar hacia una propuesta para el sector.