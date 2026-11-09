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9 de noviembre de 2026

CLUB DE LEONES DE MAGALLANES ACLARA A KAST QUE SU CENTRO DE REHABILITACIÓN NO PERTENECE A LA TELETÓN

A través de un comunicado, la institución agradeció al presidente por mencionar su trabajo durante la transmisión televisiva, pero consideró importante realizar una precisión respecto del origen y la administración de estos establecimientos.

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​Una aclaración pública realizó el Club de Leones Cruz del Sur de Magallanes, luego de que el presidente José Antonio Kast mencionara al centro de rehabilitación de Punta Arenas como parte de la red de establecimientos de la Teletón, durante su discurso inaugural de la cruzada solidaria.

En su intervención, el mandatario recordó el primer eslogan de la campaña, “Logremos el milagro”, y destacó la existencia de 16 centros de rehabilitación a lo largo del país. En ese contexto, hizo referencia al recinto de la capital regional, señalando que se trata de un centro que trabaja en colaboración con el Club de Leones.

“16 centros de rehabilitación a lo largo de todo Chile, incluido un centro que trabaja en colaboración en Punta Arenas con el Club de Leones, tremenda asociatividad”, sostuvo Kast.

Sin embargo, desde el Club de Leones Cruz del Sur salieron a precisar los dichos del jefe de Estado, enfatizando que sus centros de rehabilitación pertenecen a Magallanes y no tienen dependencia económica ni administrativa de la Teletón.

Magallanes no tiene centro Teletón

A través de un comunicado, la institución agradeció al presidente por mencionar su trabajo durante la transmisión televisiva, pero consideró importante realizar una precisión respecto del origen y la administración de estos establecimientos.

“Los Centros de Rehabilitación Club de Leones Cruz del Sur pertenecen a Magallanes. Nacieron en nuestra región, se han construido gracias al compromiso de sus habitantes. No dependen de Teletón, ni económica ni administrativamente. En nuestra región no existen centros Teletón”, aclararon.

En esa línea, la organización recordó que desde 1986 ha desarrollado este proyecto bajo el liderazgo del Club de Leones Cruz del Sur y con el compromiso de la comunidad magallánica, sus profesionales, instituciones públicas y el sector privado.

Club de Leones Cruz del Sur

Asimismo, destacaron que han logrado consolidar un modelo de rehabilitación que consideran único en Chile, con pertenencia territorial y atención dirigida a personas de todas las edades.

Lo anterior, precisaron, incluye no solamente a niños, sino también a adultos y adultos mayores.

“La autonomía, el origen y la gestión de esta obra deben ser reconocidos con claridad, por respeto a las personas y a la comunidad que la han sostenido durante cuarenta años”, plantearon.

Finalmente, desde los centros de rehabilitación invitaron a conocer su modelo regional y a participar de las Jornadas por la Rehabilitación en Magallanes, programadas para el próximo 21 de noviembre.

Fuente: biobiochile.cl



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CLUB DE LEONES DE MAGALLANES ACLARA A KAST QUE SU CENTRO DE REHABILITACIÓN NO PERTENECE A LA TELETÓN

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A través de un comunicado, la institución agradeció al presidente por mencionar su trabajo durante la transmisión televisiva, pero consideró importante realizar una precisión respecto del origen y la administración de estos establecimientos.

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