DÍA DE LA ANTÁRTICA CHILENA: SEREMI DE CIENCIA ABORDA LOS DESAFÍOS PARA FORTALECER LA PRESENCIA NACIONAL

En el marco de la conmemoración del Día de la Antártica Chilena, el seremi de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Carlos Olave Solar, abordó los principales desafíos y avances de la investigación científica en el continente blanco, destacando el papel estratégico que cumple Magallanes como puerta de entrada y plataforma para el desarrollo de actividades científicas, logísticas y turísticas.

Durante una entrevista en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, la autoridad regional se refirió a la importancia histórica de esta fecha, los recursos destinados a la investigación antártica, el inicio de una nueva Expedición Científica Antártica y las iniciativas de colaboración entre instituciones públicas y privadas.

Día de la Antártica Chilena y presencia nacional

Cada 6 de noviembre se conmemora el Día de la Antártica Chilena, fecha vinculada al decreto firmado en 1940 durante el gobierno del presidente Pedro Aguirre Cerda, mediante el cual se establecieron los límites del Territorio Chileno Antártico. Posteriormente, durante la década de 1960, se formalizó esta jornada como una fecha de reconocimiento nacional.

Olave destacó que esta conmemoración permite relevar la presencia histórica de Chile en el continente blanco y la importancia de fortalecer el trabajo científico, institucional y logístico que se desarrolla desde el territorio nacional.

Asimismo, recordó que el Tratado Antártico, suscrito en 1959 y vigente desde 1961, constituye el marco internacional que regula las actividades en el continente, estableciendo la investigación científica como uno de sus principales ejes.

Inversión científica y nueva expedición antártica

En materia de investigación, el seremi señaló que durante los últimos diez años se han destinado aproximadamente 4.500 millones de pesos a proyectos antárticos a través del Instituto Antártico Chileno (INACH), recursos que han permitido impulsar distintas líneas de investigación y fortalecer el conocimiento científico sobre el continente.

En este contexto, también se refirió al lanzamiento de la Expedición Científica Antártica correspondiente a la temporada 2026-2027, que contempla la participación de alrededor de 150 investigadores y equipos científicos.

La operación considera el trabajo coordinado de distintas instituciones, entre ellas las Fuerzas Armadas, junto con el apoyo de capacidades marítimas, aéreas y terrestres. Dentro de estos recursos destaca el rompehielos Almirante Viel, cuya participación contribuye al desarrollo de las actividades científicas y al desplazamiento de los equipos hacia distintas zonas de la Antártica.

Respecto del presupuesto destinado a ciencia para 2027, Olave explicó que los proyectos antárticos y las iniciativas que ya se encuentran en ejecución mantendrían su continuidad financiera. Sin embargo, las restricciones presupuestarias podrían repercutir en el desarrollo de nuevos proyectos, los que eventualmente tendrían que postergarse.

Magallanes como plataforma de acceso al continente blanco

Otro de los aspectos abordados fue el posicionamiento estratégico de Magallanes en el desarrollo de las actividades antárticas. La región, particularmente Punta Arenas y Puerto Williams, cumple un papel relevante como punto de conexión para expediciones científicas, operaciones logísticas, turismo y actividades vinculadas al sector marítimo.

En ese sentido, el seremi destacó que el fortalecimiento de las capacidades regionales no solo tiene efectos en el ámbito científico, sino también en la presencia y proyección de Chile en el territorio antártico.

La actividad turística también forma parte de este escenario, debido a su contribución al movimiento de personas y al posicionamiento de la región como puerta de entrada al continente. Desde esta perspectiva, el desarrollo de servicios e infraestructura constituye un componente importante para consolidar a Magallanes como un centro de operaciones hacia la Antártica.

Colaboración público-privada para fortalecer la investigación

Entre las iniciativas destacadas durante la entrevista se encuentra el trabajo conjunto entre Fundación Antártica21 y el INACH para incorporar equipamiento científico en una embarcación, con financiamiento del Ministerio de Ciencia.

El proyecto busca recopilar información directamente en el entorno marino, mediante la medición de distintos parámetros, como oxígeno, salinidad y clorofila, permitiendo obtener datos relevantes para el estudio de los ecosistemas y las condiciones ambientales.

La iniciativa representa un ejemplo de colaboración entre instituciones públicas y privadas, además de aprovechar las capacidades de la industria marítima nacional para apoyar el desarrollo de investigación científica.

En este contexto, Olave también destacó los avances de Chile en materia de construcción naval, considerando el aporte que representan las capacidades tecnológicas y operativas del rompehielos Almirante Viel para las actividades antárticas.

Reconocimiento a investigador Anelio Aguayo

Durante la conversación también se abordó la trayectoria del investigador Anelio Aguayo, reconocido por su aporte al estudio de los mamíferos marinos y la fauna antártica y subantártica.

Su trabajo científico, desarrollado durante varias décadas, ha contribuido al conocimiento de distintas especies y ecosistemas de la región. Además, se destacó su participación en el impulso de la presencia del INACH en Magallanes y sus aportes a iniciativas de conservación, entre ellas el trabajo relacionado con el Parque Marino Francisco Coloane.

La trayectoria de Aguayo fue relevada como parte del desarrollo histórico de la investigación científica regional y del aporte de investigadores que han contribuido a posicionar a Magallanes en el ámbito antártico.

Datos del Centro de Rehabilitación y nuevas oportunidades de investigación

Finalmente, el seremi se refirió al potencial científico que existe en la información generada por el Centro de Rehabilitación de Magallanes, institución que registra una importante cantidad de antecedentes asociados a los procesos de atención y tratamiento de sus usuarios.

La autoridad explicó que se encuentran explorando alternativas para mejorar la conectividad de estos datos con capacidades de procesamiento de mayor alcance, incluyendo el acceso a supercomputadores nacionales y herramientas de inteligencia artificial.

La iniciativa busca abrir nuevas posibilidades para el análisis de información y el desarrollo de investigaciones, aprovechando los registros que se producen en la región.



