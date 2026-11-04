EXPERTOS DE SANTIAGO Y EMPRESARIO LOCAL PIDEN REVOCAR PERMISO A MEGAPROYECTO DE HIDRÓGENO VERDE EN MAGALLANES

La semana pasada, el Comité de Ministros recibió dos recursos de reclamación en contra de la iniciativa de amoniaco verde HNH Energy, en la Región de Magallanes. El primero fue presentado por el empresario Alfonso Campos González -propietario de la histórica Estancia San Gregorio-, su esposa Isabel Ojeda Harambour y sus hijos Cristina y Gabriel, todos domiciliados en Punta Arenas.

El 27 de agosto de 2026, la Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) de la Región de Magallanes aprobó por unanimidad la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del megaproyecto.

La segunda reclamación es interpuesta por un equipo de científicos y especialistas integrado por Ivo Nicolás Tejeda Millet, sociólogo (Ñuñoa); Diego Luna Quevedo, consultor (Ñuñoa); María del Carmen Espoz Larraín, bióloga (Providencia); Olivia Melanie Blank Hidber, médica veterinaria (Punta Arenas); Ricardo Javier Matus Navarro, naturalista (Punta Arenas); y Heraldo Norambuena Ramírez, biólogo (Concepción).

El proyecto eólico y portuario está ubicado en la comuna de San Gregorio, y pretende producir y exportar amoniaco renovable a partir de energía eólica y agua desalada de mar. Con una inversión histórica estimada en US$ 11.000 millones -la más alta ingresada al SEIA-, la infraestructura contempla un parque eólico, una planta de procesos, una desaladora, líneas de transmisión y un terminal marítimo multipropósito. El inicio de sus obras de construcción comenzaría a mediados de 2027, alcanzando el inicio de su producción comercial durante el segundo semestre de 2030.

El Comité de Ministros es la máxima instancia administrativa del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Este órgano colegiado es presidido por la ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, e integrado por los titulares de las carteras de Economía, Agricultura, Salud, Energía y Minería.

Ambos recursos coinciden en que la evaluación ambiental del proyecto “HNH Energy” presenta deficiencias críticas y vicios metodológicos, señalando que las líneas base de avifauna y los modelos predictivos de colisión fueron inadecuados para dimensionar el riesgo real sobre la fauna local.

Los recurrentes advirtieron que estas falencias impiden descartar un impacto “significativo” tanto en mamíferos marinos por el tráfico de buques como, de manera muy especial, en las poblaciones de aves, destacando al canquén colorado (Chloephaga rubidiceps) como una de las especies en categoría de conservación más severamente amenazadas por las operaciones del complejo industrial.

El proyecto contempla un flujo de hasta 29 buques al mes durante su fase de construcción y hasta 75 buques al mes en su etapa de operación a plena capacidad, convirtiendo las rutas de navegación en zonas de alto tráfico.

Los escritos advierten que la línea de base marina de la zona ha registrado una importante presencia de ejemplares vulnerables y altamente protegidos, tales como la ballena franca austral, la ballena sei, toninas overas, delfines australes y lobos marinos comunes.

“En cuanto al medio marino, la línea de base del EIA registró, en las campañas de 2022, 20 avistamientos de ballena franca austral con 34 individuos, un avistamiento de ballena sei, 28 avistamientos de tonina overa con 69 individuos, 16 avistamientos de delfín austral con 26 individuos y 12 avistamientos de lobo marino común”, explicó la reclamación de los científicos.

Respuesta

Desde HNH Energy explicaron: “La presentación de recursos de reclamación forma parte de los mecanismos contemplados en la institucionalidad ambiental chilena. HNH Energy se encuentra revisando detalladamente las materias planteadas en estos recursos. El Proyecto HNH Energy fue sometido a un proceso de evaluación ambiental en el que participaron los distintos organismos competentes y que culminó con la emisión de su Resolución de Calificación Ambiental. Confiamos en el proceso de evaluación realizado y mantendremos una actitud de plena colaboración con la autoridad durante la tramitación de estas reclamaciones”.

En el marco del proceso de participación ciudadana del proyecto, la empresa contestó los cuestionamientos por el paso de los buques que había hecho la veterinaria Olivia Blank Hidbe.

La compañía respondió que la definición de rutas marítimas, áreas de fondeo y protocolos de navegación “corresponde exclusivamente a la Autoridad Marítima Nacional (DIRECTEMAR)”, y que, en consecuencia, el Proyecto debe ajustarse a las disposiciones de esa autoridad. Además, cuantificó el tráfico asociado al Proyecto en un máximo de 29 buques al mes durante la construcción y en 75 buques al mes durante la operación a plena capacidad, descartó modelar las rutas migratorias solicitadas y concluyó que, “dado que no se identificaron impactos significativos según los criterios normativos aplicables, no se contempla la implementación de medidas adicionales de mitigación o compensación para esta variable”.

En el proceso de evaluación, el titular abordó los cuestionamientos sobre la afectación al canquén colorado, señala. Ante las observaciones ciudadanas, la empresa eliminó la propuesta inicial de una fundación de conservación y la reemplazó por un esquema que contempla la pintura de aspas en los aerogeneradores (como primera etapa de una estrategia escalonada), la creación de un Sitio de Compensación y mejoramiento de hábitat de 744,75 hectáreas, y un Centro de Reproducción de canquén colorado y caiquén.

El titular de la iniciativa sostuvo que el proyecto definió su trazado evitando los núcleos principales de reproducción y argumentó que las medidas propuestas otorgan una compensación equivalente y adicional, descartando la necesidad de modificar el emplazamiento de los aerogeneradores.

Fuente: latercera.com

