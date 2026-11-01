La comuna de Río Verde realizó la Tercera Jornada Ganadera Angus 2026, organizada por la Municipalidad junto a la Asociación Angus Magallanes. El encuentro se desarrolló el 31 de octubre en Villa Río Verde y contó con la participación de productores, ganaderos, autoridades, instituciones públicas y privadas, empresas y vecinos.

La actividad contempló exposiciones técnicas sobre mejoramiento genético, instrumentos de financiamiento y proyección de la ganadería bovina, con la participación de Francisco Sales Zlatar, de INIA Kampenaike; Esteban Mansilla Mascareño y Daniela Verdugo Alvarado, representantes de CODESSER; e Ignacio Besoain Obradors, presidente de FEDECARNE.

Durante la jornada, la alcaldesa de Río Verde, Tatiana Vásquez Barrientos, destacó la importancia de la ganadería para la historia e identidad de la comuna, junto con la posibilidad de generar espacios de capacitación, innovación y colaboración para fortalecer esta actividad productiva. Por su parte, el presidente de la Asociación Angus Magallanes, Rodrigo Gallegos Alvarado, valoró el intercambio de conocimientos entre productores, especialistas e instituciones.

Uno de los momentos destacados fue el reconocimiento a Milan Martinic Vrandesic, por sus más de 50 años de trayectoria en la actividad ganadera y su aporte al desarrollo del sector regional a través del Plantel Ganadero Los Coigües. Asimismo, el ganadero Sergio Vilicic Anticevic relevó la importancia de estos encuentros para compartir experiencias e incorporar nuevas herramientas al rubro.

La jornada incluyó un recorrido por corrales, una degustación ofrecida por CERMAQ y el posterior desarrollo del remate ganadero. Con esta tercera versión, la Municipalidad de Río Verde y la Asociación Angus Magallanes dieron continuidad a un espacio de capacitación e intercambio vinculado al desarrollo de la ganadería bovina en la región.