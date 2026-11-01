Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
arcanovios gift
aguas magallanes 2
BANNER DICKIES
banner buses fernandez
3423221b-e287-4190-92be-726b76d94389-medium-standard-q100
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
COVEPA_336X33-SEPT26-
BANNER CANCER RED SALUD 02
Tabsa-250_Tabsa24
Yoppen 336x336
GASCO NO MAS PAPEL
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
Tabsa 250_Tabsa24
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
sanchez primavera 2
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
BANNER CANCER RED SALUD 02
publicite aqui

1 de noviembre de 2026

RÍO VERDE REALIZÓ LA TERCERA JORNADA GANADERA ANGUS 2026

​La actividad reunió a productores, especialistas e instituciones en Villa Río Verde, con exposiciones técnicas sobre mejoramiento genético, financiamiento y desarrollo de la ganadería bovina en Magallanes.

3

La comuna de Río Verde realizó la Tercera Jornada Ganadera Angus 2026, organizada por la Municipalidad junto a la Asociación Angus Magallanes. El encuentro se desarrolló el 31 de octubre en Villa Río Verde y contó con la participación de productores, ganaderos, autoridades, instituciones públicas y privadas, empresas y vecinos.

La actividad contempló exposiciones técnicas sobre mejoramiento genético, instrumentos de financiamiento y proyección de la ganadería bovina, con la participación de Francisco Sales Zlatar, de INIA Kampenaike; Esteban Mansilla Mascareño y Daniela Verdugo Alvarado, representantes de CODESSER; e Ignacio Besoain Obradors, presidente de FEDECARNE.

Durante la jornada, la alcaldesa de Río Verde, Tatiana Vásquez Barrientos, destacó la importancia de la ganadería para la historia e identidad de la comuna, junto con la posibilidad de generar espacios de capacitación, innovación y colaboración para fortalecer esta actividad productiva. Por su parte, el presidente de la Asociación Angus Magallanes, Rodrigo Gallegos Alvarado, valoró el intercambio de conocimientos entre productores, especialistas e instituciones.

Uno de los momentos destacados fue el reconocimiento a Milan Martinic Vrandesic, por sus más de 50 años de trayectoria en la actividad ganadera y su aporte al desarrollo del sector regional a través del Plantel Ganadero Los Coigües. Asimismo, el ganadero Sergio Vilicic Anticevic relevó la importancia de estos encuentros para compartir experiencias e incorporar nuevas herramientas al rubro.

La jornada incluyó un recorrido por corrales, una degustación ofrecida por CERMAQ y el posterior desarrollo del remate ganadero. Con esta tercera versión, la Municipalidad de Río Verde y la Asociación Angus Magallanes dieron continuidad a un espacio de capacitación e intercambio vinculado al desarrollo de la ganadería bovina en la región.

GET MAYORES 5

MÁS DE 30 SERVICIOS PARTICIPARON EN JORNADA DE GOBIERNO EN TERRENO PARA PERSONAS MAYORES EN PUNTA ARENAS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
aguas magallanes 2

SUBDERE FINANCIARÁ OBRAS POR MÁS DE $271 MILLONES EN PUNTA ARENAS

Leer Más

​Los recursos permitirán instalar 236 luminarias LED en distintos sectores de la ciudad, además de ejecutar proyectos de soluciones sanitarias y mejoramiento de pavimentos en un recinto de salud. Las iniciativas serán ejecutadas por el municipio.

​Los recursos permitirán instalar 236 luminarias LED en distintos sectores de la ciudad, además de ejecutar proyectos de soluciones sanitarias y mejoramiento de pavimentos en un recinto de salud. Las iniciativas serán ejecutadas por el municipio.

IMG_8027
nuestrospodcast
3

RÍO VERDE REALIZÓ LA TERCERA JORNADA GANADERA ANGUS 2026

ARCA NOVIOS
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
CASINO
banner covepa
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
banner methanex
BANNER CANCER RED SALUD 02
YOPPERN NUEVO 336x336
3

RÍO VERDE REALIZÓ LA TERCERA JORNADA GANADERA ANGUS 2026

Yoppen 336x336
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
ANDES SALUD
GASCO NO MAS PAPEL
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
arcanovios gift
bcf1d0d3-ac2e-43bb-9606-b2527ef8920f
umag
banner methanex
banner buses fernandez
banner buses fernandez
26HOMED-banner-dap_336x336
banner covepa
sanchez primavera 2
SUPER-G-GIF
aguas magallanes 2
IMAG 1

MUNICIPALIDAD DE NATALES IMPULSA PROYECTO DE PUERTO SECO PARA RETIRAR CAMIONES DE ALTO TONELAJE DEL RADIO URBANO

el amigo de la familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

BANNER AREAS VERDES
ANTARTICAFONDODEMEDIOS
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
banner covepa
BANNER CORCORANEXPRES 250
ROFIL 336X336
SPA_PANTALLA 1080x1080 PUQ
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
BLUMAR 336x336 GIF
publicite
BANNER AREAS VERDES
publicite aqui
CARRERAS TÉCNICAS MEDIOS_POLAR COMUNICACIONES 336X336
BANNER CANCER RED SALUD 02
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
publicite aqui
publicite aqui
GASCO NO MAS PAPEL
AquaChile banner
sanchez primavera 2
CASINO
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
Reu CChC Magallanes Ministro MOP (6)

CCHC MAGALLANES SE REÚNE CON MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS POR EMPLEO Y OBRAS

CARTA AL DIRECTOR

CARTA AL DIRECTOR

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.