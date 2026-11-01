1 de noviembre de 2026
RÍO VERDE REALIZÓ LA TERCERA JORNADA GANADERA ANGUS 2026
La actividad reunió a productores, especialistas e instituciones en Villa Río Verde, con exposiciones técnicas sobre mejoramiento genético, financiamiento y desarrollo de la ganadería bovina en Magallanes.
La comuna de Río Verde realizó la Tercera Jornada Ganadera Angus 2026, organizada por la Municipalidad junto a la Asociación Angus Magallanes. El encuentro se desarrolló el 31 de octubre en Villa Río Verde y contó con la participación de productores, ganaderos, autoridades, instituciones públicas y privadas, empresas y vecinos.
La actividad contempló exposiciones técnicas sobre mejoramiento genético, instrumentos de financiamiento y proyección de la ganadería bovina, con la participación de Francisco Sales Zlatar, de INIA Kampenaike; Esteban Mansilla Mascareño y Daniela Verdugo Alvarado, representantes de CODESSER; e Ignacio Besoain Obradors, presidente de FEDECARNE.
Durante la jornada, la alcaldesa de Río Verde, Tatiana Vásquez Barrientos, destacó la importancia de la ganadería para la historia e identidad de la comuna, junto con la posibilidad de generar espacios de capacitación, innovación y colaboración para fortalecer esta actividad productiva. Por su parte, el presidente de la Asociación Angus Magallanes, Rodrigo Gallegos Alvarado, valoró el intercambio de conocimientos entre productores, especialistas e instituciones.
Uno de los momentos destacados fue el reconocimiento a Milan Martinic Vrandesic, por sus más de 50 años de trayectoria en la actividad ganadera y su aporte al desarrollo del sector regional a través del Plantel Ganadero Los Coigües. Asimismo, el ganadero Sergio Vilicic Anticevic relevó la importancia de estos encuentros para compartir experiencias e incorporar nuevas herramientas al rubro.
La jornada incluyó un recorrido por corrales, una degustación ofrecida por CERMAQ y el posterior desarrollo del remate ganadero. Con esta tercera versión, la Municipalidad de Río Verde y la Asociación Angus Magallanes dieron continuidad a un espacio de capacitación e intercambio vinculado al desarrollo de la ganadería bovina en la región.
Los recursos permitirán instalar 236 luminarias LED en distintos sectores de la ciudad, además de ejecutar proyectos de soluciones sanitarias y mejoramiento de pavimentos en un recinto de salud. Las iniciativas serán ejecutadas por el municipio.
Los recursos permitirán instalar 236 luminarias LED en distintos sectores de la ciudad, además de ejecutar proyectos de soluciones sanitarias y mejoramiento de pavimentos en un recinto de salud. Las iniciativas serán ejecutadas por el municipio.