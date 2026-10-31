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31 de octubre de 2026

INTA E INTI DESARROLLAN ARNÉS DE BAJO COSTO PARA REDUCIR EL ESFUERZO FÍSICO DE ESQUILADORES

Patagonia Rural

Julieta Caló

Un equipo de investigadoras del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) Bariloche y del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) trabaja en el desarrollo de un arnés de asistencia para esquiladores, que permite aliviar entre 20 y 30 kilos de carga corporal y reducir el esfuerzo lumbar durante las jornadas de trabajo. La iniciativa busca facilitar el acceso a esta herramienta en zonas rurales, incluida la Patagonia.

En conversación con el programa Patagonia Rural de Polar Comunicaciones, Andrea Karina Cancino, investigadora del INTA Bariloche, y Julieta Caló, del INTI, explicaron que el proyecto surgió tras identificar el desgaste físico que enfrentan los trabajadores de la esquila y sus posibles consecuencias, especialmente los dolores lumbares. El objetivo es contribuir al bienestar de las personas y mejorar las condiciones de trabajo.

Las profesionales detallaron que el arnés fue diseñado para fabricarse con materiales estándar y de fácil acceso, como caños galvanizados y componentes disponibles en proveedores de artículos para instalaciones y actividades rurales. De esta manera, se busca ofrecer una alternativa más económica frente a los equipos importados y adaptada a las condiciones de los establecimientos productivos.

Durante la entrevista, Julieta Caló explicó que el desarrollo contempla la elaboración de una guía de fabricación que permita a los propios esquiladores y productores construir el dispositivo. El manual se encuentra en preparación y contará con una lista de materiales e instrucciones para facilitar su reproducción. Según la investigadora, teniendo los materiales disponibles y las herramientas necesarias, el arnés podría fabricarse en una jornada.

Las invitadas también destacaron que las primeras experiencias de uso fueron positivas, con esquiladores que manifestaron sentirse más cómodos durante el trabajo. La iniciativa continúa en etapa de validación y busca recoger nuevas experiencias para perfeccionar la herramienta, promover su utilización y contribuir al bienestar de los trabajadores y de los animales durante la esquila.



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