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29 de octubre de 2026

CANCILLER FRANCISCO PÉREZ MACKENNA DA INICIO A TEMPORADA ANTÁRTICA EN VISITA DE TRES DÍAS A PUNTA ARENAS

"Estamos aquí para afirmar la importancia que este ministerio y este gobierno otorgan a Magallanes y sus habitantes”, destacó el ministro.

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La autoridad participará en el lanzamiento de la Expedición Científica Antártica (ECA) Estival N°63 y el inicio del Mes de la Antártica Chilena.

“La Antártica es estratégica para nuestro país. Es cooperación internacional, es ciencia y es futuro. Por eso, vine a la Región de Magallanes, puerta de entrada del mundo al continente blanco”, destacó el ministro.

En su primer día de actividades, el ministro se reunió con la delegada presidencial, Ericka Farías; el gobernador regional, Jorge Flies, y el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, para abordar los distintos aspectos que vinculan a la región con la Cancillería.

Además, se reunió con representantes de las Fuerzas Armadas, que mantienen una labor clave en el apoyo logístico para la ciencia antártica.

“El objetivo de esta visita también es escuchar las opiniones y necesidades que existen en la región. Estamos aquí para afirmar la importancia que este ministerio y este gobierno otorgan a Magallanes y sus habitantes”, enfatizó el ministro.

La temporada

Este año, la temporada de expediciones comenzará en noviembre y finalizará en marzo.

Se estima que bordeará los 50 proyectos científicos y su epicentro estará en la primera base científica permanente de Chile, Profesor Julio Escudero, ubicada en la isla Rey Jorge.

La base, bajo la dependencia del Instituto Antártico Chileno (Inach), fue inaugurada en 1995 y su renovación será abordada durante la expedición de esta temporada.

La Expedición Científica Antártica es el mayor ejercicio de diplomacia y soberanía científica que realiza Chile en el Continente Blanco.

Según informó el Minrel, este año operarán bases y campamentos en distintos puntos de la península Antártica y del interior del continente, en el glaciar Unión, a 1.000 kilómetros del polo sur, gracias a la acción conjunta del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y el INACH, junto a operadores privados.

Fuente: latercera.com

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