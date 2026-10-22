MESA DE ZONA FRANCA: SEGUNDA SESIÓN DE TRABAJO COMIENZA A DEFINIR DIAGNÓSTICOS Y VISIONES DE FUTURO

Esta jornada se llevó a cabo la segunda sesión de trabajo (y tercera desde que se constituyó) de la Mesa de Zona Franca, espacio consultivo que apunta a definir las necesidades y aspiraciones de los magallánicos en cuanto a esta Ley de Excepción que, en palabras de la primera autoridad regional, el Gobernador Jorge Flies, es “sin lugar a dudas la que tiene mayor impacto en la región y la de mayor presencia para la comunidad”. Todo, ad portas del fin de la concesión actual, fechado para 2030, que implicaría una nueva administración.

Hasta el encuentro llegaron, además del Gobernador Flies, el Secretario Regional Ministerial (Seremi) de Hacienda y coorganizador de la cita, Manuel José Correa; su par de Economía, Francisco Javier Birke; exintendentes, representantes de las municipalidades de Magallanes; de la Confederación de la Producción y del Comercio; de la Cámara Franca; miembros de la academia; directores de servicios, expertos y otros.

El Gobernador Flies destacó la “muy buena disposición en participación de entidades públicas, como puede ser Aduanas, la misma Seremi y el Gobierno Regional; y usuarios y gente relacionada a Zona Franca”: “Queremos, de aquí a enero, levantar la opinión de quienes son usuarios de Zona Franca; de quien es (hoy administrador de la) concesión; de los actores relacionados a su logística y fiscalización; la misma experiencia que tiene el Gobierno Regional con el proceso de concesión, que probablemente es muy distinto lo que hoy hacemos a lo que se pensó hace 30 años”.

En la misma línea, el Seremi Correa adelantó que “el objetivo que hemos conversado es que a marzo del próximo año, el ministerio de Hacienda pueda recibir una propuesta que nace de la región para la nueva concesión”: “Estamos todos convencidos y sabemos bien de la relevancia e importancia de la Zona Franca, que es un quinto de la economía regional en su volumen de ventas; son 2.600 personas que trabajan directamente allí, por lo tanto, es muy relevante para Magallanes (…) Tenemos que resolver una gran pregunta: ¿Cuál es la zona franca que quiere y necesita Magallanes?”.

Complementó Flies: “Queremos levantar insumos importantes, priorizar aquellos elementos que, desde la región, con voces autorizadas, documentación y participación en estas mesas, podamos, en conjunto con Hacienda, llegar a bases de licitación que sean más representativas de los desafíos del siglo XXI, que dejen a la gran mayoría lo más tranquilos posibles en el sentido que, primero, los grandes beneficiarios sea la comunidad de Magallanes, los usuarios de Zona Franca; y segundo, la concesionaria de la Zona Franca tenga marcos y regulaciones absolutamente claras para esto”.

Mesas de Trabajo

Fueron seis las mesas de trabajo:

Logística, operación y sistemas : abordó las condiciones que necesita la Zona Franca para operar de forma integrada con el transporte terrestre, los puertos y el aeropuerto; también los movimientos y almacenajes de carga, trámites aduaneros, coordinación de operaciones y controles, y el intercambio de información entre usuarios, concesionaria y organismos fiscalizadores. El foco fue identificar qué limita hoy esta integración y qué capacidades, infraestructura y sistema se requiere para responder a las actividades actuales y las del futuro.

: abordó las condiciones que necesita la Zona Franca para operar de forma integrada con el transporte terrestre, los puertos y el aeropuerto; también los movimientos y almacenajes de carga, trámites aduaneros, coordinación de operaciones y controles, y el intercambio de información entre usuarios, concesionaria y organismos fiscalizadores. El foco fue identificar qué limita hoy esta integración y qué capacidades, infraestructura y sistema se requiere para responder a las actividades actuales y las del futuro. Beneficios para Magallanes : cómo maximizar los beneficios de la Zona Franca a los habitantes de la región y a las empresas locales. Para ello se examinó acceso a productos y servicios, precios al consumidor, participación de las PYMES y oportunidades para que los proveedores locales vendan bienes y servicios a las empresas del recinto.

: cómo maximizar los beneficios de la Zona Franca a los habitantes de la región y a las empresas locales. Para ello se examinó acceso a productos y servicios, precios al consumidor, participación de las PYMES y oportunidades para que los proveedores locales vendan bienes y servicios a las empresas del recinto. Producción y financiamiento regional : qué condiciones necesita la Zona Franca para desarrollar actividades productivas y vincularlas a la economía de Magallanes. Examinó la transformación, mantención y reparación de bienes, los encadenamientos con sectores regionales y el acceso a crédito y financiamiento de los usuarios y nuevos emprendimientos.

: qué condiciones necesita la Zona Franca para desarrollar actividades productivas y vincularlas a la economía de Magallanes. Examinó la transformación, mantención y reparación de bienes, los encadenamientos con sectores regionales y el acceso a crédito y financiamiento de los usuarios y nuevos emprendimientos. Formación, tecnología e innovación : abordó las capacidades de formación, tecnología e innovación que necesita la Zona Franca para sostener sus actividades actuales y desarrollar otras nuevas.

: abordó las capacidades de formación, tecnología e innovación que necesita la Zona Franca para sostener sus actividades actuales y desarrollar otras nuevas. Servicios y mercados: abordó los servicios que hoy pueden prestarse a las empresas que operan dentro de la Zona Franca y las nuevas actividades de servicio que podrían instalarse en el recinto si logra incorporar la venta de servicios al régimen de Zona Franca.

abordó los servicios que hoy pueden prestarse a las empresas que operan dentro de la Zona Franca y las nuevas actividades de servicio que podrían instalarse en el recinto si logra incorporar la venta de servicios al régimen de Zona Franca. Espacios y expansión territorial : abordó las necesidades de espacio e infraestructura de la Zona Franca y las posibilidades de expansión territorial en Magallanes; examinando las capacidades y el uso del recinto actual, los accesos, el bodegaje y los espacios para servicios y actividades comunitarias.

: abordó las necesidades de espacio e infraestructura de la Zona Franca y las posibilidades de expansión territorial en Magallanes; examinando las capacidades y el uso del recinto actual, los accesos, el bodegaje y los espacios para servicios y actividades comunitarias. Abastecimiento y servicios para la actividad antártica : abordó qué papel puede cumplir la Zona Franca con el abastecimiento y la prestación de servicios para las operaciones antárticas en cuanto a provisión de insumos, bodegaje, apoyo logístico y científico y conectividad digital.

: abordó qué papel puede cumplir la Zona Franca con el abastecimiento y la prestación de servicios para las operaciones antárticas en cuanto a provisión de insumos, bodegaje, apoyo logístico y científico y conectividad digital. ​

Energía, agua, residuos y desempeño ambiental: abordó las condiciones de suministros y gestión ambiental que necesita la Zona Franca para operar y responder al desarrollo de nuevas actividades, examinando la capacidad y continuidad del abastecimiento de energía y agua potable; manejo de aguas residuales, gestión y valorización de residuos y la información disponible para evaluar el desempeño ambiental del recinto.

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