PRESIDENTE KAST CONFIRMA NOMBRAMIENTO DE GONZALO ARENAS COMO NUEVO VOCERO DE GOBIERNO

La Moneda confirmó este miércoles que Gonzalo Arenas (UDI) fue nombrado por el presidente José Antonio Kast como nuevo subsecretario de la Secretaría General de Gobierno, luego de la renuncia de José Francisco Lagos. De esta forma, Arenas asumirá el rol de vocero de Gobierno.

El nombramiento trascendía desde hace varios días, en medio de las críticas del propio oficialismo por la ausencia de un portavoz oficial en el Ejecutivo. Esto porque, desde la salida de Mara Sedini, Claudio Alvarado se convirtió en biministro y quedó a cargo de las carteras de Interior y Secretaría General de Gobierno.

De ahí en adelante, tanto Alvarado como el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, se hicieron cargo de las vocerías.

El nombramiento se confirmó mediante un comunicado enviado la mañana de este miércoles. Allí se informó que “el Presidente de la República ha nombrado como nuevo subsecretario de Segegob y vocero de Gobierno a Gonzalo Arenas”.

De esta forma, Alvarado continuará como el titular de la cartera, pero Arenas concentrará el rol de vocero. Este último ya llegó a La Moneda para reunirse con el biministro en lo que es su primer día en el cargo.

Luego, se dirigió al despacho presidencial para conversar con el mandatario y se espera que su primera vocería la entregue cerca del mediodía.

Diputado, asesor y decano

Gonzalo Arenas es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile y doctor en Historia de la Universidad Autónoma de Madrid. Militante de la UDI, fue diputado por dos períodos entre 2006 y 2014, representando a comunas de la región de La Araucanía.

El nuevo vocero también fue asesor especial de Asuntos Indígenas y asesor de la Secretaría General de la Presidencia y del Ministerio del Interior durante el segundo gobierno del presidente Sebastián Piñera.

Finalmente, desde junio de 2024, Arenas se desempeñó como decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad San Sebastián.

Lagos seguirá en el Gobierno

En tanto, al igual que otras autoridades que han dejado sus cargos en los últimos meses, se anunció que Lagos continuará en el Gobierno, pero sin especificar sus nuevas labores.

“El Gobierno agradece a José Francisco Lagos —quien seguirá colaborando con el presidente de la República en diversas materias—, por su trabajo y dedicación durante este tiempo en la Subsecretaría General de Gobierno”, señaló la Presidencia.

A través de la red social X, Lagos se despidió del cargo. “Ha sido un honor servir a Chile como subsecretario general de Gobierno bajo el liderazgo del presidente Kast, a quien agradezco profundamente su confianza”, escribió.

Fuente: biobiochile.cl

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