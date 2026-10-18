EDELMAG Y SINDICATOS REALIZAN JORNADA DE RECONOCIMIENTO EN EL CENTRO DE REHABILITACIÓN CRUZ DEL SUR

El Centro de Rehabilitación Cruz del Sur recibió una jornada de reconocimiento organizada por EDELMAG y sus sindicatos de Profesionales y de Trabajadores, con el objetivo de compartir un momento especial con quienes forman parte de esta comunidad.

Durante la actividad, EDELMAG dispuso un stand con helados y jugos naturales, además de la visita del superhéroe Edelman, generando un espacio de convivencia para los profesionales, funcionarios y personas que reciben atención en el recinto.

Abelino Antías, presidente del Sindicato de Trabajadores de EDELMAG, señaló que la iniciativa nació hace cerca de siete años y busca reconocer la labor que se desarrolla en el centro. Asimismo, manifestó su deseo de que la actividad se mantenga en el tiempo, destacando el cariño con que se organiza.

El director del Centro de Rehabilitación Cruz del Sur, Asterio Andrade, agradeció la presencia de EDELMAG y sus trabajadores, mientras que Laura Zárate, presidenta de la Corporación del Club de Leones, y Patricia Larenas, jefa de la Unidad Técnico Pedagógica del centro, valoraron la instancia por su aporte a la rutina de estudiantes, pacientes y funcionarios. La jornada también contó con la colaboración del Club de Leones y del propio centro de rehabilitación.