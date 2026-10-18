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18 de octubre de 2026

COLUMNA DE OPINIÓN | 18-O: LOS INDULTOS PENDIENTES EXIGEN RESPUESTAS

Por: Gonzalo Neira Cruces, Vicepresidente RN Magallanes

Gonzalo Neira

​A siete años del 18 de octubre, recordar la violencia resulta insuficiente. También corresponde responder por las decisiones pendientes. Entre ellas, la revisión de los casos de carabineros y militares condenados por hechos ocurridos durante aquella crisis.

Sus familias y defensas han denunciado condenas que consideran injustas. Esos cuestionamientos requieren respuestas fundadas. Cuando está en juego la libertad de una persona, ninguna denuncia seria de injusticia puede despacharse con indiferencia.

El Estado desplegó a sus funcionarios para enfrentar jornadas de violencia, proteger a la población y resguardar infraestructura. Tiene, por tanto, la responsabilidad de considerar las circunstancias en que actuaron, sin desconocer los derechos de las víctimas ni las responsabilidades individuales.

El Presidente José Antonio Kast comprometió revisar casos para eventuales indultos. Hoy corresponde explicar qué solicitudes se han evaluado, qué antecedentes faltan y cómo se resolverán. Cada día de espera tiene consecuencias para quienes cumplen condena y para sus familias.

Defender a Carabineros exige algo más que homenajes. Exige respaldo jurídico, garantías de debido proceso y disposición a examinar antecedentes que puedan justificar un indulto o sustentar la denuncia de un error judicial. Son caminos distintos, y ambos requieren rigor.

El uniforme no concede impunidad. El respeto a una sentencia tampoco impide cuestionar sus fundamentos por las vías institucionales.

Este 18 de octubre debe servir para exigir decisiones. Si existen razones para conceder indultos, el Gobierno debe asumirlas y explicarlas. Si corresponde rechazarlos, debe fundamentarlo. Mantener indefinidamente abiertas las expectativas también es una forma de eludir la responsabilidad.

Marcos Buvinic

COLUMNA DE OPINIÓN | OTRA LOCURA: ¡LA PENA DE MUERTE COMO ESPECTÁCULO!

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