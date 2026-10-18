CORMAG PRESENTA OPORTUNIDADES DEL TURISMO MICE A PYMES DE MAGALLANES

En el marco de la Semana de la Pyme, la Corporación de Desarrollo de Magallanes y de la Antártica Chilena (CORMAG) realizó una jornada informativa dirigida a pequeñas y medianas empresas de la región para dar a conocer el potencial de la industria MICE, vinculada a reuniones, viajes de incentivo, congresos y eventos.

Durante la actividad, realizada el jueves 15 de octubre en el espacio de cowork de la Corporación, la gerenta general de CORMAG, Yenny Oyarzo, presentó la hoja de ruta para posicionar a Magallanes en este mercado y explicó las posibilidades de participación de las pymes en los distintos servicios asociados. La jornada también contempló un espacio de intercambio entre los participantes para generar vínculos y explorar oportunidades de colaboración.

Oyarzo explicó que entre los objetivos para 2027 se encuentran avanzar en la creación de un Magallanes MICE Bureau, realizar nuevas visitas de inspección de empresas especializadas, ampliar la captación de eventos a las distintas provincias e impulsar un programa de embajadores vinculado al ámbito científico.

La actividad contó con la participación del seremi de Economía, Fomento y Turismo, Francisco Birke, quien destacó la relevancia del turismo para la economía regional. Según indicó, el sector aporta un 7,3% del PIB de Magallanes y genera cerca del 10% del empleo. En ese contexto, señaló que el turismo MICE representa una alternativa para enfrentar la estacionalidad de la actividad turística.

Durante el encuentro también se presentó el Dossier MICE Magallanes, documento que reúne información sobre proveedores y servicios regionales para promocionar el destino ante organizadores de eventos nacionales e internacionales. CORMAG busca ampliar su contenido con nuevos recintos y empresas proveedoras, cuyos antecedentes serán evaluados según los estándares de esta industria. Entre las participantes, Maritza Nieto, directora del Centro de Idiomas Magallanes, destacó las oportunidades de ampliar sus servicios hacia la traducción simultánea para eventos.