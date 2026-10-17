SERPAT MAGALLANES ABRE INSCRIPCIONES PARA SU CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL 2026-2030

El Servicio Nacional del Patrimonio Cultural (Serpat) en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena inició el proceso para conformar su Consejo de la Sociedad Civil (Cosoc) para el periodo 2026-2030. La convocatoria está dirigida a organizaciones sociales relacionadas con el patrimonio y la identidad regional.

El Cosoc es una instancia consultiva, autónoma y no vinculante que busca incorporar la participación ciudadana en el diseño, la ejecución y la evaluación de políticas públicas, planes y presupuestos vinculados al sector. Su función es generar espacios de diálogo y colaboración en materias de cultura, identidad y patrimonio local.

La primera etapa del proceso contempla la inscripción de las organizaciones en el padrón electoral, plazo que se extenderá hasta el 30 de octubre de 2026. Posteriormente, se abrirá el periodo para presentar candidaturas y, a fines de noviembre, se desarrollará la elección de los representantes mediante un proceso telemático, con el objetivo de facilitar la participación de las distintas provincias de la región.

El seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Rodrigo Bravo Garrido, invitó a las organizaciones sociales, culturales y comunitarias a participar en la convocatoria. Por su parte, el director regional del Serpat, Pablo Quercia Martinic, destacó la importancia de esta instancia para abordar temas relacionados con el patrimonio y el fortalecimiento de la identidad regional.

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