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17 de octubre de 2026

DOS MÁS UNO LLEGA A PUNTA ARENAS CON SU GIRA TRASANDINA 2026

​El trío argentino se presentará el 22 de octubre en Gyros Bar, como parte de una gira que contempla seis ciudades de Argentina y Chile. El recorrido también incluye conciertos en Temuco y Santiago.

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El trío argentino Dos Más Uno llegará a Punta Arenas el próximo 22 de octubre, con un concierto en Gyros Bar como parte de su Gira Trasandina 2026. El recorrido contempla seis presentaciones durante octubre, con fechas en Argentina y Chile.

Formado en 2012 por los hermanos Marcelo y Hugo Dellamea, junto al percusionista Ariel Sánchez, el grupo combina guitarra, voz y percusión para interpretar clásicos de la música argentina y latinoamericana, además de composiciones propias.

La trayectoria de Dos Más Uno incluye presentaciones en escenarios y festivales de Argentina y Latinoamérica, seis giras europeas y colaboraciones con artistas como Fito Páez, Chango Spasiuk, Luis Salinas, Soledad y Jairo. En 2025, el conjunto recibió el Diploma al Mérito de los Premios Konex, que lo distinguió entre los cinco conjuntos de folklore más destacados de la década.

La gira comenzará el 14 de octubre en Neuquén y continuará el 15 en San Martín de los Andes y el 16 en Epuyén. Luego, el grupo llegará a Chile para presentarse el 20 de octubre en Temuco, el 22 en Punta Arenas y el 23 en Santiago.

Sobre su regreso al país, el percusionista Ariel Sánchez señaló que buscan profundizar la conexión con el público chileno y recorrer distintas ciudades para fortalecer ese vínculo. Las entradas para los conciertos están disponibles a través del sitio web www.dosmasunotrio.com.


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