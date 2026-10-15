METLIFE DESTACA LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON PROTECCIÓN FINANCIERA FRENTE A ENFERMEDADES GRAVES

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, Gabriel Maiza, gerente de Productos y Nuevos Negocios de MetLife, abordó los resultados de un estudio sobre las preocupaciones financieras de los chilenos frente a enfermedades graves y la importancia de contar con mecanismos de protección que permitan reducir el impacto económico de estas situaciones.

Según los antecedentes expuestos durante la entrevista, menos de un tercio de los chilenos se siente preparado para enfrentar un imprevisto importante de salud, mientras que cerca del 60% teme recibir un diagnóstico grave cuyo tratamiento no pueda costear. Estas cifras reflejan la preocupación de las familias por los gastos médicos y las consecuencias que una enfermedad puede generar en sus ahorros, patrimonio y presupuesto mensual.

Uno de los temas centrales fue la diferencia entre los seguros complementarios y los catastróficos. Mientras los primeros contribuyen a cubrir parte de los gastos habituales, como consultas y exámenes médicos, los segundos están orientados a entregar protección frente a tratamientos de alto costo. Maiza también destacó que enfermedades como el cáncer pueden generar gastos adicionales relacionados con traslados, adaptación del hogar y otras necesidades que van más allá de la atención médica.

El ejecutivo señaló que la contratación de seguros de salud y vida debe evaluarse de acuerdo con las necesidades de cada persona, considerando factores como la edad, los antecedentes médicos y las condiciones de cobertura. En este contexto, explicó que las preexistencias pueden influir en el acceso a determinados productos, sus condiciones o exclusiones, por lo que recomendó informarse con anticipación y revisar cuidadosamente los términos de cada póliza.

La conversación también abordó la importancia de la educación financiera y el ahorro temprano para enfrentar imprevistos y preparar la jubilación. Maiza destacó que comenzar a ahorrar a una edad temprana permite aprovechar el interés compuesto a lo largo del tiempo, mientras que una planificación adecuada ayuda a las familias a tomar decisiones informadas sobre protección, inversión y estabilidad económica.

Finalmente, el representante de MetLife invitó a las personas interesadas a conocer las alternativas disponibles a través del sitio web de la compañía o mediante sus asesores de seguros, con el objetivo de evaluar las coberturas que mejor respondan a sus necesidades y las de sus familias.





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