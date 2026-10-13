TABSA ABRE CUARTA CONVOCATORIA DE PASAJES CONCURSABLES PARA IMPULSAR PROYECTOS COMUNITARIOS

​Con el propósito de seguir apoyando iniciativas que contribuyan al desarrollo y bienestar de las comunidades, TABSA anunció la apertura de la cuarta convocatoria de su programa de Pasajes Concursables, que pone a disposición de organizaciones sin fines de lucro un fondo de $30 millones en pasajes de cortesía para facilitar la ejecución de sus proyectos.

El programa, implementado durante el primer semestre de 2025 como parte de la política de sostenibilidad de la compañía, busca fortalecer el trabajo de las organizaciones sociales y generar oportunidades de participación e integración, especialmente en las localidades más aisladas de Magallanes y Aysén.

Sebastián Timis, Subgerente de Conectividad y Servicio al Cliente de TABSA, destacó que el objetivo de esta iniciativa va más allá de facilitar traslados, ya que busca contribuir a que las organizaciones puedan concretar proyectos que generen beneficios para sus comunidades.

“Sabemos que, en una región como la nuestra, donde las distancias muchas veces dificultan el desarrollo de actividades, la conectividad cumple un rol fundamental. Con este programa queremos ayudar a que las organizaciones hagan realidad sus proyectos, acercando oportunidades y generando beneficios concretos para las personas”, señaló el ejecutivo.

La convocatoria está dirigida a juntas de vecinos, clubes de adultos mayores, clubes deportivos, organizaciones educacionales, culturales y otras instituciones sin fines de lucro que requieran trasladarse en alguna de las rutas operadas por TABSA.

Las postulaciones estarán abiertas desde este martes 13 de octubre hasta el 3 de noviembre, a través del formulario disponible en www.tabsa.cl. La evaluación de los proyectos se realizará entre el 4 y el 9 de noviembre, los resultados se publicarán el 10 de noviembre y la entrega de los pasajes comenzará a partir del 12 de noviembre de 2026.

Con esta cuarta convocatoria, TABSA reafirma su compromiso con la conectividad y el desarrollo de las comunidades de la zona austral del país.





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