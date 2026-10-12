12 de octubre de 2026
MAMÓGRAFO MÓVIL ATENDIÓ A 109 MUJERES EN PORVENIR
El operativo del Servicio de Salud Magallanes se realizó entre el 5 y el 9 de octubre, en el marco de Octubre Rosa. La iniciativa permitió acercar las mamografías a mujeres de Tierra del Fuego, evitando traslados hasta Punta Arenas.
El mamógrafo móvil del Servicio de Salud Magallanes llegó hasta Porvenir para participar en un operativo de salud coordinado por el Hospital Comunitario Dr. Marco Chamorro Iglesias. Entre el 5 y el 9 de octubre, 109 mujeres de la provincia accedieron a una mamografía en su territorio.
La iniciativa buscó facilitar el acceso a este examen, fundamental para la detección precoz del cáncer de mama, especialmente para quienes enfrentan dificultades de conectividad y traslado. La estrategia forma parte de las acciones de la red asistencial regional para acercar las prestaciones de salud a distintas localidades.
Natalia Cárdenas, referente de Apoyo Clínico y Diagnóstico del Servicio de Salud Magallanes, explicó que el objetivo es garantizar el acceso a la mamografía GES a mujeres que viven en lugares de difícil acceso. El dispositivo busca llegar a distintos puntos de la región, incluidos sectores extremos como Puerto Williams y Porvenir.
Sandra Soto, tecnóloga médica y referente del Mamógrafo Móvil, indicó que las atenciones están dirigidas a mujeres que tienen pendiente este examen desde los 40 años, con énfasis en el grupo de 50 a 69 años. En Porvenir, la mayoría de las prestaciones se realizaron mediante agenda previa, debido a la demanda gestionada a través del rescate de usuarias.
La profesional recomendó acudir al establecimiento de salud de origen para solicitar la interconsulta y coordinar una hora en los operativos. También llamó a mantener actualizados los números telefónicos en los SOME, con el fin de facilitar el contacto y favorecer una atención oportuna.
Desde el Servicio de Salud Magallanes agradecieron el apoyo de TABSA, que facilita cruces gratuitos del mamógrafo móvil hacia la Provincia de Tierra del Fuego y Antártica. El dispositivo ya ha visitado localidades como Puerto Edén, Puerto Natales, Puerto Williams, Primavera, Porvenir y Cerro Castillo, contribuyendo a reducir listas de espera y ampliar las alternativas de atención.
En cuanto a la prevención, el llamado es a estar atentas a posibles señales de alerta, como bultos en la mama o la axila, cambios en la piel, hundimiento del pezón, secreciones no lácteas o modificaciones en el tamaño y la forma de las mamas. El autoexamen puede ayudar a identificar cambios, pero no reemplaza los controles médicos ni la mamografía, por lo que se recomienda consultar ante cualquier señal sospechosa.
La actividad “Reconecta: Bienestar en Movimiento”, organizada por la Oficina Municipal de la Mujer, contempló cinco talleres enfocados en el bienestar emocional y físico.
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