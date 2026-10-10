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10 de octubre de 2026

CHILE BUSCA ABRIR NUEVOS MERCADOS PARA SUS EXPORTACIONES

​La subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez, abordó las negociaciones comerciales con Asia y África, la relación económica con China y Estados Unidos, y la eventual incorporación de Chile al acuerdo RCEP.

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La subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez, participó este miércoles 7 de octubre en el seminario “Día del Comercio Global: Chile frente al nuevo orden”, organizado por la Compañía Sud Americana de Vapores (CSAV). Durante el encuentro, expuso sobre las acciones que impulsa Chile en materia de comercio exterior ante los cambios en el escenario geopolítico.

La autoridad señaló que el país busca consolidar su presencia en los mercados donde ya participa y abrir nuevas oportunidades para el sector exportador, especialmente en Asia y África. En ese contexto, indicó que Chile mantiene negociaciones comerciales con países que representan el 24% de la población mundial, entre ellos India, Filipinas, Marruecos, Bangladesh y Jordania.

Estévez también se refirió al proceso de adhesión de Chile al Acuerdo de Asociación Económica Integral Regional (RCEP), que reúne a 15 economías, entre ellas China, Australia, Japón, Nueva Zelanda y Corea del Sur. Según explicó, una eventual incorporación permitiría complementar los acuerdos bilaterales existentes y acceder a condiciones comerciales preferentes con Camboya, Laos y Myanmar, países con una población conjunta superior a los 80 millones de personas.

Respecto de Estados Unidos, la subsecretaria abordó las negociaciones arancelarias que buscan ampliar la cantidad de productos chilenos exentos de la sobretasa del 12,5%. Actualmente, según lo expuesto por la autoridad, el 53% de los productos nacionales se encuentra exento de ese gravamen. También destacó el trabajo con China para profundizar la agenda económica bilateral.

Durante la presentación se trataron, además, temas relacionados con la atracción de inversiones, los recursos estratégicos para el desarrollo tecnológico y la transición energética, la actividad portuaria y el Corredor Bioceánico Vial, cuya puesta en marcha está prevista para fines de 2027. El proyecto conectará los puertos de São Paulo con los del norte de Chile.


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