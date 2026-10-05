QUIÉN ES EL CHILENO DE 35 AÑOS QUE LEVANTÓ UN RESTAURANTE EN LA CAPITAL DE LAS ISLAS FALKAND/MALVINAS

Quién es. Arturo Guala, de 35 años, creció y nació en Punta Arenas. Vivió en la ciudad magallánica hasta los 18 años, cuando terminó cuarto medio. En 2022, fundó Groovy’s, un restobar en Stanley, la capital de las Islas Falkand/Malvinas. El local lo levantó a través de una inversión inicial de entre 30 mil y 40 mil libras esterlinas (entre $40 millones y $52 millones).

Guala llegó al archipiélago en 2015, a los 24 años, con el objetivo de estudiar y trabajar. Su padre vivía en las islas y tenía residencia, así que decidió ir a “probar suerte”.

“Primero empecé a trabajar en un supermercado mientras esperaba que mis documentos estuvieran listos. Esto, para poder trabajar y estudiar en la base militar y sacar su calificación profesional nivel 2 -la cual es una certificación técnica del Reino Unido- en cocina”, señala el emprendedor chileno.

Explica que al llegar a las islas “el idioma siempre es una barrera, especialmente cuando uno intenta comunicarse de la misma manera que lo hace en su lengua materna. Con el tiempo uno desarrolla las habilidades para comunicarse”.

En Stanley trabajó en restaurantes y cafeterías de la zona, lo que le permitió conocer los hábitos y gustos que tienen las comunidades de la zona al salir a comer.

Guala señala que Groovy’s comenzó a tomar forma después de la pandemia, cuando los habitantes de las islas llevaban dos años sin poder salir. La oportunidad apareció con un local bien ubicado, con potencial para atraer tanto al público local durante la semana como a quienes buscaban dónde comer y salir por las noches, especialmente en la temporada turística.

En los preparativos del proyecto, el chileno conversó primero con su pareja, Nirvana, y después con un grupo de amigos de la zona. El restaurante inició con una inversión de Guala y su pareja, además de otros dos socios chilenos. Los fundadores se repartían todas las tareas: desde la cocina y el bar hasta la administración.

El sello chileno. Según Guala, Groovy’s encontró un espacio que no estaba cubierto en Stanley: un lugar donde comer, tomar algo y seguir la noche sin tener que cambiar de local. Afirma que “somos el único restobar o restopub de la zona”.





Desde el comienzo, una de sus apuestas fue ofrecer una carta de cócteles más amplia que la de otros bares y restaurantes de la zona. A eso se sumaron el karaoke, la música en vivo y las fiestas con DJ. Hace poco incorporaron también un estudio de tatuajes, con la intención de ampliar el componente artístico del espacio.

En el restobar ofrecen platos tradicionales de las islas, sándwiches al estilo chileno, tablas para compartir durante la noche y especiales semanales. Desde su apertura también han mantenido opciones veganas preparadas en el local, una alternativa que, según Guala, no era habitual en Stanley cuando comenzaron.

Para el 18 de septiembre prepararon empanadas, anticuchos, pastel de choclo, leche asada y terremotos.

Guala explica que “parte de nuestra identidad como restaurante es el producto chileno. También intentamos introducir platillos latinoamericanos ya que la comunidad latina allá es grande”.

Agrega que para los turistas “somos reconocidos como el restaurante chileno, o con comida chilena. La gente llega teniendo esa información en mente. El turista latino se reúne bastante en el local y lo ocupan como punto de referencia y reunión”.

Cambios por temporada. El emprendedor nacional explica que el ritmo del negocio cambia drásticamente según la época del año. En verano, la llegada de cruceros mantiene al equipo ocupado durante el día y la noche. El movimiento constante, dice Guala, hace que la operación sea más sencilla de manejar.

Mientras que el invierno es otra historia: desaparecen los turistas y muchos residentes aprovechan para salir de vacaciones y escapar del frío. La actividad cae, sobre todo durante el día, y obliga a pensar nuevas formas de atraer público.

Nueva ruta comercial. El 27 de septiembre, Guala viajó con la delegación de las Falkand/Malvinas a Punta Arenas para participar de la ronda de negocios entre empresarios de las islas y proveedores de la región de Magallanes.

El encuentro ocurre luego de que la naviera chilena Easter Island cerrará un acuerdo a principios de septiembre con la Corporación de Desarrollo de las Islas Falkland (FIDC) para abrir una nueva ruta marítima entre Stanley y Punta Arenas. La empresa nacional pretende hacer un primer envío al archipiélago entre fines de noviembre y principios de diciembre.

La única ruta hacia Las Falkand/Malvinas hoy es por Montevideo, a casi 2.000 kilómetros, mientras que desde Punta Arenas la distancia se reduce a la mitad.

El dueño de Groovy’s ve en la reapertura de la ruta comercial con el continente una oportunidad para incorporar productos y marcas de Magallanes a su carta.

Agrega que con la nueva ruta “se nos abre un abanico bastante amplio de posibilidades para poder ofrecer productos que otros restaurantes no tengan, así tener nuestro sello”.

Fuente: ex-ante.cl

