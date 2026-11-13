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13 de noviembre de 2026

DOCE RECINTOS ABRIRÁN SUS PUERTAS EN NOCHE DE MUSEOS 2026

Bajo el lema “Una noche. Mil historias”, la iniciativa ofrecerá apertura gratuita en horario vespertino para promover el encuentro familiar con el patrimonio en las cuatro provincias.

PRESENTACIÓN PROGRAMA NOCHE DE MUSEOS

​La historia, los misterios y el legado de Magallanes y de la Antártica Chilena se vivirán en un formato distinto y mágico. Este viernes 13 de noviembre, la región se sumará a la Noche de Museos 2026, una fiesta cultural que dispondrá la apertura gratuita de doce espacios públicos y privados en las cuatro provincias, con un bloque de actividades programadas ininterrumpidamente entre las 17.00 y las 22.00 horas.

La presentación oficial de esta iniciativa, impulsada por el Ministerio de las Culturas y el Servicio del Patrimonio Cultural (SERPAT), se efectuó este jueves junto a autoridades regionales y gestores locales, a orillas del estrecho, en el Museo de Sitio Nao Victoria.

El seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Rodrigo Bravo Garrido, destacó el valor de acercar la identidad local a nuevos públicos. “Queremos las familias, jóvenes y trabajadores que habitualmente no pueden recorrer los recintos por sus jornadas laborales, vivan una experiencia cultural distinta. Noche de Museos promueve un encuentro seguro con nuestro patrimonio en un horario no habitual, permitiéndonos descubrir que las historias más sorprendentes de Magallanes están mucho más cerca de lo que pensamos”.

La oferta logrará una cobertura en las cuatro provincias. En la capital regional abrirán el Museo Vieja Patagonia, Pabellón Gabriela Mistral (Liceo Sara Braun), Museo Naval y Marítimo, Museo de Historia Natural de Río Seco, Museo Sitio Nao Victoria y el Museo del Recuerdo. En Última Esperanza, se sumarán el Museo Villa Cerro Castillo (Torres del Paine) y el Museo Histórico Municipal de Puerto Natales; en Tierra del Fuego, el Museo Fernando Cordero Rusque de Porvenir; y en la provincia Antártica, el Museo Yagán Usi de Puerto Williams. Además, para quienes prefieran la exploración digital, el Museo Regional de Magallanes y el Museo Yagán Usi dispondrán de recorridos en formatos virtuales.

El director regional del Servicio del Patrimonio Cultural, Pablo Quercia Martinic, valoró el esfuerzo intersectorial para lograr esta cartelera. “Noche de Museos es el reflejo de un trabajo articulado entre recintos públicos y privados que entienden la importancia de democratizar el acceso a la cultura. Lograr la apertura de doce espacios en nuestras cuatro provincias demuestra el inmenso compromiso de las instituciones museales por resguardar y compartir nuestra memoria de manera cercana y participativa”.

Mientras que Juan Luis Mattassi Alonso, propietario del Museo de Sitio Nao Victoria y anfitrión de la jornada de lanzamiento, extendió la invitación a la ciudadanía. “Recorrer estas naves históricas durante el atardecer y la noche entrega una perspectiva completamente nueva para las familias. Además, tendemos en exhibición réplicas de esqueletos de una ballena y un milodón”, precisó.

Los detalles de la programación se encuentran disponibles en el portal www.nochedemuseos.cl

UN LEGADO QUE ILUMINA EL PAÍS
Bajo el lema “Una noche. Mil historias”, la presente edición de Noche de Museos proyecta movilizar a miles de visitantes a nivel nacional, con alrededor de 600 actividades confirmadas y 361 espacios museales inscritos de Arica a Magallanes.

Esta iniciativa, que tuvo su primera edición oficial convocada por el Ministerio de las Culturas en octubre de 2024, se inspira y toma el relevo histórico de “Museos de Medianoche”, evento precursor nacido originalmente en el Barrio Lastarria de Santiago y que se realizó de forma continua entre los años 2002 y 2018.

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