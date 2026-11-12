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12 de noviembre de 2026

SEREMI DE GOBIERNO DETALLA NUEVOS SUBSIDIOS HABITACIONALES EN MAGALLANES Y DESTACA AVANCES EN SEGURIDAD

​Conversando con Cristina

VOCERO CC1

El seremi de Gobierno, Ángel Roa, visitó los estudios de Polar Comunicaciones para abordar las principales medidas económicas, sociales y habitacionales que el Ejecutivo está impulsando en la región de Magallanes. Durante la entrevista, la autoridad valoró que en Punta Arenas la contingencia nacional de transporte se desarrolle de forma pacífica y sin afectar el abastecimiento local, priorizando el diálogo como principal herramienta de resolución de conflictos.

Uno de los anuncios más relevantes compartidos en Conversando con Cristina fue la implementación de la Tarjeta de Materiales 2.0 y el nuevo tramo 4000 del Ministerio de Vivienda. Este último busca beneficiar a familias de clase media con capacidad de ahorro, permitiendo adquirir inmuebles de hasta 4.500 UF; postulaciones que serán orientadas por personal del Serviu este viernes desde las 15:00 horas en la Zona Franca.

En materia de seguridad regional, Roa informó una disminución del 17% en los homicidios y detalló que 16 personas con antecedentes fueron deportadas desde Magallanes de forma administrativa. Finalmente, la autoridad invitó a las agrupaciones de adultos mayores a asesorarse en las oficinas de Bories 901 para postular a fondos públicos, reafirmando el compromiso de Radio Polar por acercar información de utilidad a toda la comunidad.


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AGUAS MAGALLANES, ANDESS Y ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES REALIZARON JORNADA REGIONAL SOBRE EL SUBSIDIO AL AGUA POTABLE

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AUTORIDADES DESPLIEGAN NUEVO EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN PARA LA TEMPORADA ALTA E INCENDIOS FORESTALES EN TORRES DEL PAINE

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La jornada marcó el inicio oficial del periodo de mayor visitación con la entrega de una nueva flota vehicular para guardaparques, camillas de rescate en montaña financiadas con fondos del royalty y la activación regional de la estrategia nacional de combate al fuego.

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