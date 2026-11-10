ENTRE TORNEOS SOLIDARIOS Y ANIVERSARIOS EL PÁDEL SE TOMA LA AGENDA DEPORTIVA EN MAGALLANES

La región de Magallanes atraviesa una intensa temporada deportiva, combinando la alta competencia con un fuerte compromiso solidario. En una reciente conversación en los estudios de Radio Polar, diversos referentes locales analizaron el crecimiento de esta disciplina en Punta Arenas y compartieron los detalles de los últimos encuentros.

En el ámbito benéfico, la profesional Gisela lideró un exitoso torneo en Viento Austral para recaudar fondos en favor de las Jornadas por la Rehabilitación. Durante la entrevista, valoró el sentido de pertenencia de la comunidad con el centro regional y confirmó la realización de un nuevo campeonato mixto de carácter solidario para este sábado.

Por su parte, el organizador realizó un positivo balance del torneo por los diez años de Club GO, evento que reunió a más de cien parejas. El certamen no solo destacó por su nivel competitivo, sino que también entregó emotivos reconocimientos a la trayectoria de los pioneros de este deporte en la zona.

Finalmente, la reciente emisión de Vive Padel conectó con Katy Iguala para adelantar la esperada tercera edición del torneo femenino Woman's Fest. La organizadora confirmó la participación de jugadoras provenientes de Natales, Ushuaia y Río Turbio, consolidando la integración de la Patagonia a través del deporte.



