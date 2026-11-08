SERNAC ENTREGA RECOMENDACIONES Y RECUERDA LOS DERECHOS AL CONTRATAR UN GIMNASIO

Con el aumento del interés por inscribirse en gimnasios durante los últimos meses del año, el Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) recordó los derechos de las personas al contratar este tipo de servicios y entregó recomendaciones para evitar inconvenientes.

El director regional del SERNAC, Matías Salazar, explicó que estos establecimientos están regulados por la Ley del Consumidor, por lo que deben informar de manera veraz y oportuna todas las condiciones relevantes del servicio, como precios, horarios, locales disponibles y clases incluidas. Asimismo, deben cumplir con las características e infraestructura ofrecidas en su publicidad.

El organismo también recordó que los consumidores tienen derecho a recibir un servicio de calidad, lo que considera contar con personal idóneo. Además, advirtió que no tienen validez los carteles o cláusulas mediante los cuales los gimnasios buscan desligarse de responsabilidades por daños, accidentes o robos que afecten a sus usuarios.

Entre las recomendaciones al momento de contratar, el SERNAC aconseja verificar si los instructores realizan evaluaciones de la condición física, entregan planes de trabajo y explican y supervisan correctamente la ejecución de los ejercicios.

En materia de seguridad, los gimnasios deben cumplir con las condiciones sanitarias y de infraestructura exigidas por la autoridad, incluyendo extintores, vías de evacuación expeditas, servicios higiénicos y condiciones adecuadas de limpieza. Ante cualquier incumplimiento, las personas pueden reclamar en www.sernac.cl, llamar gratuitamente al 800 700 100 o acudir a la oficina regional ubicada en Lautaro Navarro 353, Punta Arenas.

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