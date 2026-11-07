7 de noviembre de 2026
DEL ESTRECHO TRAIL PREPARA SU TERCERA EDICIÓN EN PUNTA SANTA ANA
La competencia se realizará el próximo 14 de noviembre en el Parque del Estrecho de Magallanes, con recorridos de 2K, 8K y 21K. Las inscripciones estarán abiertas hasta las 23:59 horas de este domingo 8 de noviembre.
Los senderos de Punta Santa Ana y el entorno patrimonial de Fuerte Bulnes y ciudad Rey Don Felipe serán nuevamente escenario de Del Estrecho Trail. La competencia tendrá su tercera edición el sábado 14 de noviembre, reuniendo a corredores en el Parque del Estrecho de Magallanes.
La jornada contempla tres distancias y largadas desde distintos sectores del recinto. El parque abrirá sus puertas a las 9:30 horas, mientras que los participantes de 2K deberán presentarse a las 10:00 horas y los de 8K y 21K a las 10:15 horas. La primera largada será a las 11:00 horas, correspondiente a la categoría 2K «Carpinterito», desde las inmediaciones del Monumento Nacional Fuerte Bulnes. Luego, a las 11:20 horas comenzará la prueba de 21K «Fuerte Bulnes» y a las 11:35 horas la categoría 8K «De la Costa».
La organización también informó que familiares y acompañantes podrán visitar el parque durante la jornada. Además, quienes cuenten con la Tarjeta Punta Arenas tendrán un 50% de descuento en el valor de su entrada al recinto. Desde el Parque del Estrecho destacaron que la actividad se suma a las iniciativas deportivas y recreativas que se desarrollan en este espacio patrimonial.
En cuanto al transporte, quienes contrataron previamente este servicio tendrán su salida programada a las 8:50 horas desde la Plaza de Armas. El regreso desde el Parque del Estrecho está previsto para las 15:15 horas, desde el estacionamiento del museo. Este servicio es pagado y exclusivo para corredores que lo hayan contratado al momento de inscribirse.
Las inscripciones para participar en la tercera edición de Del Estrecho Trail estarán disponibles hasta las 23:59 horas del domingo 8 de noviembre. La competencia se desarrollará en Punta Santa Ana, combinando recorridos deportivos con los paisajes y el entorno histórico del estrecho de Magallanes.
La expulsión se concretó en un vuelo chárter, en el que fueron expulsadas 67 personas de nacionalidad colombiana, ecuatoriana y boliviana.