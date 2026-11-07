DEL ESTRECHO TRAIL PREPARA SU TERCERA EDICIÓN EN PUNTA SANTA ANA

Los senderos de Punta Santa Ana y el entorno patrimonial de Fuerte Bulnes y ciudad Rey Don Felipe serán nuevamente escenario de Del Estrecho Trail. La competencia tendrá su tercera edición el sábado 14 de noviembre, reuniendo a corredores en el Parque del Estrecho de Magallanes.

La jornada contempla tres distancias y largadas desde distintos sectores del recinto. El parque abrirá sus puertas a las 9:30 horas, mientras que los participantes de 2K deberán presentarse a las 10:00 horas y los de 8K y 21K a las 10:15 horas. La primera largada será a las 11:00 horas, correspondiente a la categoría 2K «Carpinterito», desde las inmediaciones del Monumento Nacional Fuerte Bulnes. Luego, a las 11:20 horas comenzará la prueba de 21K «Fuerte Bulnes» y a las 11:35 horas la categoría 8K «De la Costa».

La organización también informó que familiares y acompañantes podrán visitar el parque durante la jornada. Además, quienes cuenten con la Tarjeta Punta Arenas tendrán un 50% de descuento en el valor de su entrada al recinto. Desde el Parque del Estrecho destacaron que la actividad se suma a las iniciativas deportivas y recreativas que se desarrollan en este espacio patrimonial.

En cuanto al transporte, quienes contrataron previamente este servicio tendrán su salida programada a las 8:50 horas desde la Plaza de Armas. El regreso desde el Parque del Estrecho está previsto para las 15:15 horas, desde el estacionamiento del museo. Este servicio es pagado y exclusivo para corredores que lo hayan contratado al momento de inscribirse.

Las inscripciones para participar en la tercera edición de Del Estrecho Trail estarán disponibles hasta las 23:59 horas del domingo 8 de noviembre. La competencia se desarrollará en Punta Santa Ana, combinando recorridos deportivos con los paisajes y el entorno histórico del estrecho de Magallanes.

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