Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
arcanovios gift
aguas magallanes 2
BANNER DICKIES
banner buses fernandez
3423221b-e287-4190-92be-726b76d94389-medium-standard-q100
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
RADIO-LAPOLAR_ANTIPARASITARIO_250X250PX
BANNER CANCER RED SALUD 02
Tabsa-250_Tabsa24
Yoppen 336x336
GASCO NO MAS PAPEL
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
EDELMAG
Tabsa 250_Tabsa24
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
sanchez primavera 2
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
BANNER CANCER RED SALUD 02
publicite aqui

7 de noviembre de 2026

DEL ESTRECHO TRAIL PREPARA SU TERCERA EDICIÓN EN PUNTA SANTA ANA

​La competencia se realizará el próximo 14 de noviembre en el Parque del Estrecho de Magallanes, con recorridos de 2K, 8K y 21K. Las inscripciones estarán abiertas hasta las 23:59 horas de este domingo 8 de noviembre.

ROD07070

Los senderos de Punta Santa Ana y el entorno patrimonial de Fuerte Bulnes y ciudad Rey Don Felipe serán nuevamente escenario de Del Estrecho Trail. La competencia tendrá su tercera edición el sábado 14 de noviembre, reuniendo a corredores en el Parque del Estrecho de Magallanes.

La jornada contempla tres distancias y largadas desde distintos sectores del recinto. El parque abrirá sus puertas a las 9:30 horas, mientras que los participantes de 2K deberán presentarse a las 10:00 horas y los de 8K y 21K a las 10:15 horas. La primera largada será a las 11:00 horas, correspondiente a la categoría 2K «Carpinterito», desde las inmediaciones del Monumento Nacional Fuerte Bulnes. Luego, a las 11:20 horas comenzará la prueba de 21K «Fuerte Bulnes» y a las 11:35 horas la categoría 8K «De la Costa».

La organización también informó que familiares y acompañantes podrán visitar el parque durante la jornada. Además, quienes cuenten con la Tarjeta Punta Arenas tendrán un 50% de descuento en el valor de su entrada al recinto. Desde el Parque del Estrecho destacaron que la actividad se suma a las iniciativas deportivas y recreativas que se desarrollan en este espacio patrimonial.

En cuanto al transporte, quienes contrataron previamente este servicio tendrán su salida programada a las 8:50 horas desde la Plaza de Armas. El regreso desde el Parque del Estrecho está previsto para las 15:15 horas, desde el estacionamiento del museo. Este servicio es pagado y exclusivo para corredores que lo hayan contratado al momento de inscribirse.

Las inscripciones para participar en la tercera edición de Del Estrecho Trail estarán disponibles hasta las 23:59 horas del domingo 8 de noviembre. La competencia se desarrollará en Punta Santa Ana, combinando recorridos deportivos con los paisajes y el entorno histórico del estrecho de Magallanes.


Noticias
Relacionadas
Imprimir
b74cc62c-393a-4799-9d38-c3055457cf6f-medium-standard-q100

PDI PUNTA ARENAS CONCRETÓ EXPULSIÓN DE COLOMBIANO QUE CUMPLIÓ CONDENA POR MICROTRÁFICO DE DROGAS

Leer Más

La expulsión se concretó en un vuelo chárter, en el que fueron expulsadas 67 personas de nacionalidad colombiana, ecuatoriana y boliviana.

expulsioncolombiano
nuestrospodcast
ROD07070

DEL ESTRECHO TRAIL PREPARA SU TERCERA EDICIÓN EN PUNTA SANTA ANA

ARCA NOVIOS
Noticias
Destacadas
CASINO
RADIO-LAPOLAR_ANTIPARASITARIO_250X250PX
ANDES SALUD
banner shakletone
banner methanex
BANNER CANCER RED SALUD 02
Grupo Actual
ROD07070

DEL ESTRECHO TRAIL PREPARA SU TERCERA EDICIÓN EN PUNTA SANTA ANA

Yoppen 336x336
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
ANDES SALUD
GASCO NO MAS PAPEL
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
arcanovios gift
Grupo Actual
umag
banner methanex
banner buses fernandez
banner buses fernandez
26HOMED-banner-dap_336x336
RADIO-LAPOLAR_ANTIPARASITARIO_250X250PX
sanchez primavera 2
SUPER-G-GIF
aguas magallanes 2
CREANDO VÍNCULOS (7)

CÍRCULO CREANDO VÍNCULOS CERRÓ SU SEGUNDO SEMESTRE CON 60 PARTICIPANTES

Grupo Actual
banner shakletone
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
c383cf53-31c3-4114-912c-3ef95cb8786f
BANNER CORCORANEXPRES 250
ROFIL 336X336
CASINO SPA
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
BLUMAR 336x336 GIF
EDELMAG
BANNER AREAS VERDES
publicite aqui
CARRERAS TÉCNICAS MEDIOS_POLAR COMUNICACIONES 336X336
BANNER CANCER RED SALUD 02
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
c96535e3-319e-40a8-98fa-077eb61f9420-medium-standard-q100
publicite aqui
GASCO NO MAS PAPEL
AquaChile banner
sanchez primavera 2
CASINO
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
SANTO JORNADAS GRÁFICAS (1)

SANTO TOMÁS REALIZARÁ “SANTO JORNADAS” POR LA REHABILITACIÓN

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.