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6 de noviembre de 2026

EJÉRCITO CONMEMORA EL DÍA DE LA ANTÁRTICA CHILENA CON LA MIRADA PUESTA EN NUEVOS DESAFÍOS

​La fecha recuerda la promulgación del Decreto Supremo N.º 1.747, firmado el 6 de noviembre de 1940 por el Presidente Pedro Aguirre Cerda, que estableció los límites del Territorio Chileno Antártico.

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Exploraciones terrestres, apoyo a la investigación científica, operaciones de rescate y protección medioambiental son solo parte de las labores que el Ejército desarrolla desde 1948. Esta trayectoria de casi ocho décadas será compartida con la comunidad este 6 de noviembre, en el marco del Día de la Antártica Chilena, mediante encuentros educativos y exposiciones en Punta Arenas y Los Andes.

 
La fecha recuerda la promulgación del Decreto Supremo N.º 1.747, firmado el 6 de noviembre de 1940 por el Presidente Pedro Aguirre Cerda, que estableció los límites del Territorio Chileno Antártico. En reconocimiento a esta efeméride, en 1965 se dictó el Decreto Supremo N.º 778, que instituyó oficialmente esta conmemoración, destacando su importancia para los intereses nacionales en esa región.

 
En este contexto, el Comandante del Centro de Asuntos Antárticos del Ejército (CAAE), Coronel Claudio Cifuentes C., valoró el compromiso de quienes se despliegan en una de las zonas más aisladas del planeta, subrayando el soporte que se les brinda en el territorio continental: “Estos años representan una historia construida por generaciones que han dedicado sus capacidades a esta misión. Desde la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena trabajamos para brindar todo el respaldo requerido para cumplir el objetivo”.

 
Las actividades conmemorativas contemplan un encuentro virtual en Punta Arenas, donde estudiantes magallánicos se conectarán con la Dotación N.º 78 de la Base Antártica “Capitán General Bernardo O’Higgins Riquelme” (BAE).

 Asimismo, los efectivos se enlazarán con el Destacamento de Montaña N.º 3 “Yungay”, en Los Andes, para ofrecer una charla sobre la permanencia de la Institución en esa zona austral. En dicha instancia participará el Comandante de la Compañía de Ingenieros de Montaña N.º 2 “Puente Alto”, Mayor Edwin Vidal C., quien encabezó la Sección de Exploración de la BAE durante 2024. “Es fundamental compartir nuestra experiencia y dar a conocer una realidad que muchas veces parece lejana, pero que forma parte de nuestro país y de la memoria institucional”, sostuvo el oficial.

 
El trabajo en terreno de la dotación saliente incluye logros como la primera ascensión registrada al monte Ripamonti (927 m s. n. m.), operaciones de exploración para actualizar la información de la ruta de más de 42 kilómetros hacia el Refugio “General Jorge Boonen Rivera”, en la costa oriental de la península; el desarrollo de los ejercicios combinados PARACACH y la exploración combinada a una nueva vía terrestre que unirá la BAE con la Base Esperanza de Argentina.

 
Por su parte, el Comandante de la BAE, Teniente Coronel Carlos Torres B., señaló que esta fecha permitirá “difundir las tareas ejecutadas, enfatizando el aporte de las dotaciones a los intereses soberanos de la nación”.

 
La jornada también será una oportunidad para dar a conocer los proyectos previstos para los próximos años, entre ellos, la ampliación de las capacidades del Refugio General Jorge Boonen Rivera y los preparativos para celebrar, en el 2028, los 80 años de la presencia institucional en el continente blanco.

Paisaje antártico

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