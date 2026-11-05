Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
arcanovios gift
aguas magallanes 2
BANNER DICKIES
banner buses fernandez
3423221b-e287-4190-92be-726b76d94389-medium-standard-q100
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
RADIO-LAPOLAR_ANTIPARASITARIO_250X250PX
BANNER CANCER RED SALUD 02
Tabsa-250_Tabsa24
Yoppen 336x336
GASCO NO MAS PAPEL
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
EDELMAG
Tabsa 250_Tabsa24
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
sanchez primavera 2
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
BANNER CANCER RED SALUD 02
publicite aqui

5 de noviembre de 2026

REGIONES RECUPERAN CASI $95 MIL MILLONES PARA INVERSIONES EN 2027

​El seremi de Gobierno, Ángel Roa, y el seremi de Hacienda, Manuel José Correa, destacaron el acuerdo entre el Ministerio de Hacienda, los gobernadores regionales y parlamentarios, que permitirá adelantar el inicio de las inversiones regionales durante 2027.

seremishaciendagobierno

​Los gobiernos regionales podrán contabilizar y ejecutar gastos desde el 1 de enero de 2027, sin tener que esperar hasta marzo para comenzar a invertir. Así quedó establecido luego de que la Comisión Especial Mixta de Presupuestos aprobara este miércoles, por unanimidad, la partida de los 16 gobiernos regionales, tras un acuerdo entre el Ministerio de Hacienda, los gobernadores regionales y parlamentarios de distintos sectores políticos.

 
El acuerdo restituye los recursos regionales al nivel del presupuesto inicial de 2026, con un ajuste del 3%. Además, aumenta de 2% a 4% los recursos que pueden destinarse a emergencias y elimina la reasignación del 3% de los recursos regionales al nivel central. También modifica la distribución de los ingresos por venta de inmuebles fiscales: ahora el 50% quedará en la región y el otro 50% en el nivel central, a diferencia de la propuesta original, que contemplaba un 35% para las regiones.

 
El seremi de Gobierno, Ángel Roa, valoró el entendimiento alcanzado y destacó sus implicancias para la ejecución de proyectos en Magallanes.

 
“Este acuerdo demuestra que cuando hay diálogo se llega a entendimientos que benefician a las regiones. Para Magallanes lo más importante es que el Gobierno Regional podrá ejecutar sus recursos desde enero y los proyectos de inversión van a avanzar antes. Un presupuesto que no se ejecuta no le cambia la vida a nadie. Estamos hablando de obras que dan trabajo en la región”, señaló.

 
Por su parte, el seremi de Hacienda, Manuel José Correa, destacó el diálogo institucional que permitió alcanzar el acuerdo y avanzar en la discusión presupuestaria.

 
“El Ministerio de Hacienda presentó una propuesta y el Congreso la discutió. Gracias al diálogo entre los gobernadores, los parlamentarios y Hacienda, hoy hay un acuerdo para el presupuesto del próximo año. Como Seremi de Hacienda, estamos muy contentos por este resultado y por lo que significa para Magallanes”, indicó.

 
Roa destacó además la participación del gobernador regional de Magallanes, Jorge Flies, quien fue uno de los seis gobernadores que integraron la mesa de trabajo junto a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos durante la presentación del acuerdo.

 
Próximos pasos

 
La partida deberá continuar su tramitación en la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados y posteriormente en el Senado. El monto definitivo que corresponderá al Gobierno Regional de Magallanes se conocerá una vez aprobada la Ley de Presupuestos 2027.

subsidiosnatales

MINVU ENTREGÓ 11 SUBSIDIOS PARA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA A POSTULANTES DE SECTORES MEDIOS DE PUERTO NATALES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
aguas magallanes 2

GOBERNADOR FLIES Y DIRECTIVA DE AGORECHI LLEGAN A ACUERDO CON EL EJECUTIVO POR LEY DE PRESUPUESTO 2027: “HOY SE HA HECHO POLÍTICA POR EL BIEN DEL PAÍS”

Leer Más

​Las partes acordaron un marco presupuestario de US$1.856 millones.

agorechipresupuesto
nuestrospodcast
subsidiosnatales

MINVU ENTREGÓ 11 SUBSIDIOS PARA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA A POSTULANTES DE SECTORES MEDIOS DE PUERTO NATALES

ARCA NOVIOS
Noticias
Destacadas
CASINO
RADIO-LAPOLAR_ANTIPARASITARIO_250X250PX
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
banner methanex
BANNER CANCER RED SALUD 02
YOPPERN NUEVO 336x336
seremishaciendagobierno

REGIONES RECUPERAN CASI $95 MIL MILLONES PARA INVERSIONES EN 2027

Yoppen 336x336
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
ANDES SALUD
GASCO NO MAS PAPEL
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
arcanovios gift
bcf1d0d3-ac2e-43bb-9606-b2527ef8920f
umag
banner methanex
banner buses fernandez
banner buses fernandez
26HOMED-banner-dap_336x336
RADIO-LAPOLAR_ANTIPARASITARIO_250X250PX
sanchez primavera 2
SUPER-G-GIF
aguas magallanes 2
jornadasrehabilitacion

JORNADAS POR LA REHABILITACIÓN EN MAGALLANES 2026 INTENSIFICAN ACTIVIDADES Y CONVOCAN A LA COMUNIDAD REGIONAL RUMBO AL 21 DE NOVIEMBRE

BANNER AREAS VERDES
ANTARTICAFONDODEMEDIOS
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
RADIO-LAPOLAR_ANTIPARASITARIO_250X250PX
BANNER CORCORANEXPRES 250
ROFIL 336X336
CASINO SPA
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
BLUMAR 336x336 GIF
EDELMAG
BANNER AREAS VERDES
publicite aqui
CARRERAS TÉCNICAS MEDIOS_POLAR COMUNICACIONES 336X336
BANNER CANCER RED SALUD 02
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
publicite aqui
publicite aqui
GASCO NO MAS PAPEL
AquaChile banner
sanchez primavera 2
CASINO
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
Carabineros TDP 1

GOBIERNO Y CARABINEROS REFUERZAN SEGURIDAD EN TORRES DEL PAINE CON LA PUESTA EN MARCHA DE LA AVANZADA TEMPORAL PARA LA TEMPORADA ESTIVAL

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.