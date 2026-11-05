REGIONES RECUPERAN CASI $95 MIL MILLONES PARA INVERSIONES EN 2027

​Los gobiernos regionales podrán contabilizar y ejecutar gastos desde el 1 de enero de 2027, sin tener que esperar hasta marzo para comenzar a invertir. Así quedó establecido luego de que la Comisión Especial Mixta de Presupuestos aprobara este miércoles, por unanimidad, la partida de los 16 gobiernos regionales, tras un acuerdo entre el Ministerio de Hacienda, los gobernadores regionales y parlamentarios de distintos sectores políticos.



El acuerdo restituye los recursos regionales al nivel del presupuesto inicial de 2026, con un ajuste del 3%. Además, aumenta de 2% a 4% los recursos que pueden destinarse a emergencias y elimina la reasignación del 3% de los recursos regionales al nivel central. También modifica la distribución de los ingresos por venta de inmuebles fiscales: ahora el 50% quedará en la región y el otro 50% en el nivel central, a diferencia de la propuesta original, que contemplaba un 35% para las regiones.



El seremi de Gobierno, Ángel Roa, valoró el entendimiento alcanzado y destacó sus implicancias para la ejecución de proyectos en Magallanes.



“Este acuerdo demuestra que cuando hay diálogo se llega a entendimientos que benefician a las regiones. Para Magallanes lo más importante es que el Gobierno Regional podrá ejecutar sus recursos desde enero y los proyectos de inversión van a avanzar antes. Un presupuesto que no se ejecuta no le cambia la vida a nadie. Estamos hablando de obras que dan trabajo en la región”, señaló.



Por su parte, el seremi de Hacienda, Manuel José Correa, destacó el diálogo institucional que permitió alcanzar el acuerdo y avanzar en la discusión presupuestaria.



“El Ministerio de Hacienda presentó una propuesta y el Congreso la discutió. Gracias al diálogo entre los gobernadores, los parlamentarios y Hacienda, hoy hay un acuerdo para el presupuesto del próximo año. Como Seremi de Hacienda, estamos muy contentos por este resultado y por lo que significa para Magallanes”, indicó.



Roa destacó además la participación del gobernador regional de Magallanes, Jorge Flies, quien fue uno de los seis gobernadores que integraron la mesa de trabajo junto a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos durante la presentación del acuerdo.



Próximos pasos



La partida deberá continuar su tramitación en la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados y posteriormente en el Senado. El monto definitivo que corresponderá al Gobierno Regional de Magallanes se conocerá una vez aprobada la Ley de Presupuestos 2027.



