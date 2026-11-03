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3 de noviembre de 2026

AERÓDROMO PUERTO NATALES LOGRA PRIMER LUGAR NACIONAL COMO PROYECTO PRECERTIFICADO EN PREMIOS CES 2026, CON HISTÓRICO PUNTAJE DE 90 PUNTOS

​El nuevo Terminal de Pasajeros fue distinguido como el mejor Proyecto Precertificado del país, gracias a una propuesta que integra eficiencia energética, energías renovables y soluciones arquitectónicas adaptadas al clima de la Patagonia.

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El Terminal de Pasajeros del Aeródromo Puerto Natales, en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, obtuvo el primer lugar nacional en la categoría Proyecto Precertificado de los Premios Certificación Edificio Sustentable (CES) 2026, tras alcanzar 90 puntos, el mayor puntaje de su categoría en esta edición.

 

La distinción fue entregada el 29 de octubre en la Cámara Chilena de la Construcción, durante la octava edición de los Premios CES, que este año alcanzaron puntajes históricos.

 

El proyecto, desarrollado por la Dirección de Aeropuertos del Ministerio de Obras Públicas, incorpora estrategias de diseño adaptadas a las exigentes condiciones climáticas de la Patagonia, considerando el aprovechamiento solar, el acondicionamiento acústico y sistemas de generación de energía mediante aerogeneradores.

 

Durante la ceremonia, Claudia Carvallo, directora nacional de Aeropuertos del MOP, destacó el significado de este resultado para el desarrollo de la infraestructura aeroportuaria.

 

"Recibir este reconocimiento constituye un enorme orgullo y, a la vez, una gran responsabilidad de seguir construyendo infraestructura que no solo conecte territorio, sino que también contribuya activamente a un desarrollo más sostenible para Chile", afirmó.

 

La autoridad detalló que el proyecto alcanzó indicadores de 43% de ahorro energético, 45% de reducción de emisiones de carbono y 69% de disminución en el consumo de agua, demostrando el impacto de incorporar la sustentabilidad desde las primeras etapas del diseño.

 

El reconocimiento posiciona al Terminal de Pasajeros del Aeródromo Puerto Natales como un referente nacional para el desarrollo de infraestructura pública sustentable en zonas australes, donde el clima y las condiciones geográficas representan desafíos especiales para la construcción y operación de los edificios.

 

Con este primer lugar, Magallanes vuelve a destacar en los Premios CES, que promueven edificaciones más eficientes, confortables y con menor impacto ambiental en las distintas regiones del país.


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​El nuevo Terminal de Pasajeros fue distinguido como el mejor Proyecto Precertificado del país, gracias a una propuesta que integra eficiencia energética, energías renovables y soluciones arquitectónicas adaptadas al clima de la Patagonia.

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