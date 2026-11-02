CEMENTERIO MUNICIPAL SARA BRAUN RECIBIÓ CERCA DE 40 MIL VISITANTES

Un positivo balance realizó la Municipalidad de Punta Arenas tras el fin de semana de conmemoración del Día de Todos los Santos en el Cementerio Municipal Sara Braun, donde se estima que cerca de 40 mil personas visitaron a sus seres queridos. La jornada estuvo marcada por una alta afluencia de público, condiciones climáticas favorables y un desarrollo sin incidentes de mayor consideración.

El alcalde Claudio Radonich destacó que la concurrencia comenzó a aumentar durante la semana, con un incremento especialmente notorio desde el viernes, sábado y domingo, a diferencia de años anteriores, cuando gran parte de las visitas se concentraba en el propio 1 de noviembre. "Estamos calculando cerca de 40 mil personas y no hemos tenido mayores problemas. Comenzamos con este despliegue hace una semana y el público fue llegando progresivamente. El clima también nos acompañó, permitiendo que más familias pudieran venir. El cementerio ha estado con mucho público, pero también se ha mantenido limpio y ordenado, y hasta ahora no hemos tenido ningún tipo de incidente", señaló.

La autoridad comunal también valoró la prudencia de los conductores y la colaboración de quienes concurrieron al camposanto, especialmente considerando el flujo vehicular registrado en avenida Bulnes y sus alrededores. "Estamos muy contentos de poder decir que nuevamente tuvimos una conmemoración del 1 de noviembre sin problemas y con una alta afluencia de público en nuestro cementerio municipal", agregó.

Por su parte, el administrador del Cementerio Municipal Sara Braun, César Gallardo, indicó que durante el fin de semana se duplicaron las cifras habituales de visitantes y que la asistencia superó las 40 mil personas, destacando el apoyo de Seguridad Pública, Carabineros y la disponibilidad de una ambulancia de la Mutual de Seguridad ante cualquier eventualidad. Asimismo, el funcionario municipal resaltó el uso de los carros de traslado, que durante la jornada tuvieron una alta demanda para facilitar el desplazamiento de personas con movilidad reducida hacia las sepulturas de sus familiares.

Gallardo agradeció el comportamiento de la comunidad y el respeto de las medidas dispuestas para el cuidado del recinto, entre ellas la prohibición de encender velas junto a los cipreses y la protección de las áreas verdes recientemente intervenidas. En ese sentido, el administrador del recinto destacó la colaboración de los visitantes para evitar estacionamientos sobre las veredas y el bandejón central, donde se instalaron elementos para impedir el ingreso de vehículos y resguardar el césped nuevo.

Desde la Dirección de Seguridad Pública Municipal, su director, Carlos Sanhueza, también calificó como tranquilo el balance del fin de semana, destacando el refuerzo de los servicios de vigilancia y las coordinaciones realizadas con Carabineros. "Se reforzaron los servicios y se trabajó coordinadamente con Carabineros para que todo resultara de buena forma. En general, hubo un buen comportamiento de la ciudad durante el fin de semana", sostuvo.

Sanhueza precisó que durante la madrugada del sábado al domingo se realizaron procedimientos rutinarios por ruidos molestos y vehículos que generan exceso de ruido, algunos de los cuales fueron retirados de circulación. No obstante, indicó que una de las principales preocupaciones estuvo relacionada con el estacionamiento en el bandejón central de avenida Bulnes, debido al daño que los vehículos pueden provocar en las áreas verdes.