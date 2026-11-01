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1 de noviembre de 2026

BANDA MAGALLÁNICA AS DE OROS CELEBRARÁ 14 AÑOS CON GRABACIÓN DE DISCO EN VIVO EN SANTIAGO

​La agrupación de rock originaria de Punta Arenas realizará una presentación el próximo 12 de noviembre en el Bar de René, donde registrará su nuevo álbum. El concierto contará con la participación de la banda santiaguina Nave Gran Pez.

As de Oros

La banda magallánica As de Oros regresará a Santiago para celebrar sus 14 años de trayectoria con un concierto especial que quedará registrado en su próximo álbum en vivo. La presentación se realizará el jueves 12 de noviembre de 2026, a las 21:30 horas, en el Bar de René, ubicado en la comuna de Providencia.

La agrupación estará integrada por Carlos Díaz (voz y guitarra), Ítalo Freire (bajo), Esteban Rivera (armónica) y Ariel Torres (batería y coros). La jornada también contará con la participación de Nave Gran Pez, banda santiaguina invitada para esta presentación, que tendrá la colaboración del sello independiente Corporación Fonográfica Autónoma (C.F.A.).

Ariel Torres, baterista de As de Oros, manifestó su entusiasmo por concretar este registro en vivo y destacó que la presentación representa una instancia especial para la historia del grupo. Además, señaló que la celebración de sus 14 años estará acompañada por músicos de Nave Gran Pez, a quienes agradeció por sumarse a la actividad.

Por su parte, Capitán Nada, representante de Nave Gran Pez, valoró la invitación y la posibilidad de compartir escenario con la banda magallánica. También adelantó que su agrupación se encuentra preparando un EP que espera grabar entre enero y febrero.

El concierto tendrá un valor de entrada general de $5.000, con tickets disponibles a través de PortalTickets. La presentación se realizará en el Bar de René, ubicado en avenida Santa Isabel 0369, Santiago.


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