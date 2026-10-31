PARROQUIA CRISTO OBRERO REALIZA CAMPAÑA PARA REPARAR SU SISTEMA DE AGUA POTABLE

La Parroquia Cristo Obrero, ubicada en el Barrio Prat de Punta Arenas, está realizando una campaña solidaria para reunir los recursos necesarios para reparar su sistema de agua potable, que actualmente presenta un avanzado deterioro y requiere una intervención urgente.

La iniciativa, denominada Campaña del Sobre, busca convocar a vecinos, antiguos integrantes de la comunidad parroquial y personas que deseen colaborar con la reparación de este espacio, que durante décadas ha acompañado la vida de numerosas familias del sector.

La campaña se extenderá hasta el 2 de diciembre de 2026. Quienes quieran aportar en efectivo pueden solicitar un sobre durante las celebraciones religiosas semanales o recibirlo mediante la distribución a domicilio. Una vez realizada la donación, el sobre debe entregarse cerrado a la comunidad parroquial.

También es posible colaborar mediante transferencia bancaria a nombre de Congregación Salesiana Parroquia Cristo Obrero, RUT 80.230.500-1, en Banco Itaú, cuenta corriente N.º 0213608778.

La convocatoria busca reunir los aportes necesarios para concretar las reparaciones y mantener las condiciones de funcionamiento de la parroquia, un espacio de encuentro para los vecinos del Barrio Prat.

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