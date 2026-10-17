JUNJI MAGALLANES DESTACA LA CAMPAÑA DEL JUGUETE COMO UN “MILAGRO NAVIDEÑO”

“Para las niñas y los niños de la Junji Magallanes, la Campaña del Juguete es un milagro navideño”, afirmó la directora regional subrogante de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji), María Angélica Andrade Gallardo, al destacar el significado de esta iniciativa solidaria, que busca entregar regalos a niñas y niños de entre 0 y 4 años de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

La autoridad agradeció a Polar Comunicaciones, las empresas auspiciadoras y la comunidad por contribuir a esta labor. También explicó que la recepción de los juguetes implica un trabajo de clasificación por parte de la Junji, para organizar su entrega. “Esto es un hermoso gesto que siempre se espera. Esto es un milagro para muchas niñas y niños que no tienen acceso a un lindo regalo”, señaló.

Desde las empresas colaboradoras también destacaron el valor de la campaña. Valentina Concha, encargada de marketing y relaciones comunitarias de Gasco Magallanes, manifestó que esperan alcanzar en conjunto los 1.500 juguetes durante esta edición. Además, valoró el apoyo logístico de la Junji para llegar a localidades alejadas de la región.

Lucía Cortese, directora de Comunidades de Aerovías Dap, felicitó a los organizadores por mantener la iniciativa durante 38 años y reafirmó el compromiso de la empresa con la campaña. En tanto, Diana Redel, jefa de Bienestar de la Constructora Salfa, explicó que por tercer año consecutivo están desarrollando una estrategia interna para involucrar a sus trabajadores mediante puntos de recolección de juguetes.

Organizada por Polar Comunicaciones, la Campaña del Juguete inició su edición 2026 con la invitación a donar juguetes nuevos, no bélicos y adecuados para niñas y niños de entre 0 y 4 años. En 2025 reunió 1.031 donaciones, distribuidas en Puerto Edén, Puerto Natales, Punta Arenas y Porvenir. El centro de acopio está ubicado en la Galería Palace, en calle Bories 932 de Punta Arenas