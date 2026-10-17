MINVU LANZA TARJETA DE MATERIALES 2.0 CON SUBSIDIOS DE HASTA 40 UF

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) anunció la Tarjeta Banco de Materiales 2.0, un beneficio que permitirá a las familias acceder a recursos para mejorar sus viviendas mediante la compra de materiales de construcción. La nueva versión contempla 20 mil cupos en todo Chile e incorpora, por primera vez, a quienes viven en departamentos.

El programa considera cuatro alternativas de mejoramiento: reparación de techumbres, baños y cierres perimetrales, además de una nueva línea para instalar o renovar pisos. Los subsidios varían según el tipo de obra, con montos de hasta 40 UF para cierres perimetrales, 25 UF para techumbres y 15 UF para baños y pisos.

Las postulaciones estarán abiertas desde el 9 de noviembre hasta el 9 de diciembre de 2026. Podrán postular personas de 18 años o más que se encuentren entre el 40% y el 90% de la calificación socioeconómica del Registro Social de Hogares (RSH), sean propietarias de una única vivienda y habiten el inmueble que buscan mejorar.

Entre los requisitos, las viviendas deben tener una antigüedad mínima de 10 años y un avalúo fiscal igual o inferior a 2.500 UF. Además, se exige un ahorro mínimo que varía entre 1 y 2 UF, según la obra. El beneficio financia exclusivamente materiales, por lo que no cubre la mano de obra ni el transporte, y las compras deberán realizarse en ferreterías o tiendas en convenio con los Serviu regionales.

La postulación se realizará a través del sitio web del Minvu, donde se habilitará un banner con información del proceso y de los establecimientos adheridos. Según lo informado por el ministerio, los resultados estarán disponibles durante febrero de 2027.

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