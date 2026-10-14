EPAUSTRAL SE CORONÓ CAMPEÓN DE LAS XVII OLIMPIADAS PORTUARIAS REALIZADAS EN PUNTA ARENAS

Con la participación de más de 160 trabajadores de todo el país, finalizaron en Punta Arenas las XVII Olimpiadas Portuarias. El evento deportivo nacional coronó como campeona a la Empresa Portuaria Austral (EPAUSTRAL), institución que además ofició como anfitriona y organizadora de la cita en diversos recintos de la ciudad.

La delegación local alcanzó el liderato de la clasificación general al imponerse con medallas de oro en fútbol 7, básquetbol 3x3, vóleibol y mountain bike. Adicionalmente, al ganar por tercera vez el torneo de fútbol en ediciones no consecutivas, la EPA retuvo este trofeo de manera permanente.

El podio de la competencia lo completaron la Empresa Portuaria San Antonio en el segundo puesto, y la Empresa Portuaria Valparaíso en la tercera ubicación. El certamen permitió fomentar la convivencia y la participación deportiva entre los funcionarios del sistema estatal que visitaron la capital regional.