Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
arcanovios gift
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
banner casino
YOPPERN NUEVO 336x336
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
COVEPA_336X33-SEPT26-
banner buses fernandez
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
BANNER CANCER RED SALUD 02
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner_02
Tabsa 250_Tabsa24
BANNER-PESCACHILE336X336
banner casino
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
sanchez primavera 2
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
BANNER CANCER RED SALUD 02
SALMON EXPORT

14 de octubre de 2026

EPAUSTRAL SE CORONÓ CAMPEÓN DE LAS XVII OLIMPIADAS PORTUARIAS REALIZADAS EN PUNTA ARENAS

​La delegación magallánica obtuvo el primer lugar general del certamen nacional tras conseguir medallas de oro en cuatro disciplinas deportivas y adjudicarse definitivamente la copa de fútbol.

WhatsApp Image 2026-10-14 at 10

Con la participación de más de 160 trabajadores de todo el país, finalizaron en Punta Arenas las XVII Olimpiadas Portuarias. El evento deportivo nacional coronó como campeona a la Empresa Portuaria Austral (EPAUSTRAL), institución que además ofició como anfitriona y organizadora de la cita en diversos recintos de la ciudad.

La delegación local alcanzó el liderato de la clasificación general al imponerse con medallas de oro en fútbol 7, básquetbol 3x3, vóleibol y mountain bike. Adicionalmente, al ganar por tercera vez el torneo de fútbol en ediciones no consecutivas, la EPA retuvo este trofeo de manera permanente.

El podio de la competencia lo completaron la Empresa Portuaria San Antonio en el segundo puesto, y la Empresa Portuaria Valparaíso en la tercera ubicación. El certamen permitió fomentar la convivencia y la participación deportiva entre los funcionarios del sistema estatal que visitaron la capital regional.

01

EPAUSTRAL Y AUSTRO CHILE COORDINAN ACCIONES PARA LA TEMPORADA DE CRUCEROS 2026-2027

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

GOBERNADOR FLIES Y CONSEJEROS REGIONALES SE REÚNEN CON MINISTRA DE SALUD PARA ABORDAR INVERSIONES EN MAGALLANES

Leer Más

Las dificultades presupuestarias impiden, por ahora, establecer compromisos para nuevos convenios de programación, aunque el Ministerio manifestó su disposición a continuar las conversaciones.

Las dificultades presupuestarias impiden, por ahora, establecer compromisos para nuevos convenios de programación, aunque el Ministerio manifestó su disposición a continuar las conversaciones.

coremagallanesminsal
nuestrospodcast
AO 1

ALCALDE DE PUNTA ARENAS SOLICITA CAMBIOS LEGALES PARA EVITAR EL TRASLADO DE INTERNOS DE ALTA PELIGROSIDAD A LA CIUDAD

Banner_02
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
banner casino
banner covepa
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
banner methanex
CARRERAS TÉCNICAS MEDIOS_POLAR COMUNICACIONES 336X336
YOPPERN NUEVO 336x336
WhatsApp Image 2026-10-14 at 10

EPAUSTRAL SE CORONÓ CAMPEÓN DE LAS XVII OLIMPIADAS PORTUARIAS REALIZADAS EN PUNTA ARENAS

BANNER CANCER RED SALUD 02
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
Tabsa 250_Tabsa24
GASCO NO MAS PAPEL
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
arcanovios gift
publicite
banner methanex
ANDES SALUD
banner buses fernandez
banner buses fernandez
26HOMED-banner-dap_336x336
banner covepa
sanchez primavera 2
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
eligevivirbien

VIVE PASARELA 2026: UNA INICIATIVA QUE PUSO EN EL CENTRO LA AUTOESTIMA Y LOS SUEÑOS DE LAS PERSONAS MAYORES EN PUNTA ARENAS

BANNER AREAS VERDES
ANTARTICAFONDODEMEDIOS
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
banner covepa
arcanovios gift
ROFIL 336X336
SPA_PANTALLA 1080x1080 PUQ
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER CORCORANEXPRES 250
BANNER AREAS VERDES
SALMON EXPORT
CARRERAS TÉCNICAS MEDIOS_POLAR COMUNICACIONES 336X336
BANNER CANCER RED SALUD 02
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
SALMON EXPORT
publicite aqui
GASCO NO MAS PAPEL
AquaChile banner
sanchez primavera 2
banner casino
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
Integra 1

FUNDACIÓN INTEGRA ABRE POSTULACIONES A SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES PARA 2027

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.