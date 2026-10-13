ZONA FRANCA: CORE ROBERT WEISSOHN CUESTIONA EL SISTEMA VIGENTE Y PROPONE ESTUDIAR ALTERNATIVAS TRIBUTARIAS REGIONALES

El consejero regional de Magallanes, Robert Weissohn, abordó los desafíos y cuestionamientos en torno al funcionamiento de la Zona Franca de Punta Arenas, en una entrevista concedida esta mañana al programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones. En el contexto del trabajo de la comisión especial del Consejo Regional dedicada a analizar el sistema, el representante planteó la necesidad de revisar en profundidad la legislación vigente, considerando el próximo término de la concesión de la actual administradora, Sociedad Rentas Inmobiliarias, y los cambios económicos experimentados por Chile desde la creación de este régimen en 1977.

Weissohn explicó que la Zona Franca fue concebida originalmente como una herramienta para facilitar el comercio exterior y fomentar el desarrollo productivo regional, en un escenario de elevados aranceles a las importaciones. Sin embargo, sostuvo que las condiciones actuales son diferentes, debido a la apertura comercial del país y a la reducción de los aranceles. En ese contexto, señaló que la principal discusión debe centrarse en determinar si el modelo vigente continúa cumpliendo sus objetivos y si los beneficios que genera llegan efectivamente a los consumidores y a las actividades económicas de Magallanes.

“Yo personalmente pienso que y esto no es una un resultado de la comisión, sino que mío personal que yo creo que es el momento de hacer una reevaluación de la ley. ¿Qué esperaba el el legislador cuando dictó esta ley y en qué estamos?”, manifestó el consejero regional, aclarando que sus planteamientos corresponden a una opinión personal y no a una conclusión oficial de la instancia de análisis.

Costos de administración y beneficios para los consumidores

Uno de los principales cuestionamientos formulados por Weissohn apunta a los costos asociados a la administración de la Zona Franca y su eventual impacto en los precios finales de los productos. Según explicó, durante el funcionamiento del régimen se habrían incrementado las tarifas cobradas a los usuarios, lo que, a su juicio, reduce la diferencia de precios que debería beneficiar a los consumidores magallánicos.

El consejero sostuvo que, de acuerdo con los antecedentes que ha conocido durante las reuniones de la comisión, el cobro de la sociedad administradora habría pasado de aproximadamente un 1% del valor CIF de las mercancías a cerca de un 6%. A su entender, este incremento representa un factor que debe revisarse, especialmente considerando que la administración opera bajo un sistema de concesión que, según su evaluación, requiere mayores mecanismos de control sobre las tarifas.

“Yo creo que aquí lo que hay que optimizar es el beneficio del consumidor y no el el el cómo se llama el beneficio del Gobierno regional”, afirmó durante la conversación.

En esa línea, también cuestionó que una parte de las utilidades de la sociedad administradora se transfiera al Gobierno Regional, mientras los consumidores continúan enfrentando costos que, en su opinión, podrían reducirse. Weissohn indicó que la prioridad debería ser disminuir los gastos de operación y procurar que ese ahorro se refleje directamente en los precios de los productos comercializados en el recinto.

“Yo creo que aquí el el el tema es, no es optimizar el cheque que recibe el gobierno es optimizar el beneficio que recibe el consumidor del del de este sistema Zona Franca”, expresó.

El consejero también puso en discusión el porcentaje de las utilidades que recibe el Gobierno Regional, señalando que no necesariamente debería aumentarse esa participación si ello no se traduce en un beneficio más significativo para la ciudadanía. Desde su perspectiva, el análisis debe considerar el funcionamiento integral del sistema y no solamente los recursos que ingresan a las arcas regionales.

Cuestionamientos a la propuesta de una Zona Franca de servicios

Otro de los temas abordados fue la posibilidad de ampliar las actividades de la Zona Franca mediante la incorporación de servicios, una alternativa que ha sido planteada en el marco de los estudios relacionados con el futuro del recinto.

Weissohn manifestó reparos frente a esta propuesta y cuestionó que la incorporación de nuevas actividades sea presentada como una solución para los problemas actuales del modelo. A su juicio, el impacto de una Zona Franca de servicios sobre los consumidores podría ser limitado, considerando que una parte importante de los servicios que utiliza la población ya se encuentra exenta del impuesto al valor agregado.

“Yo, yo creo que este como digo es es esto, es muy personal, es casi un una estafa comunicacional. Eso lo veo de esa forma”, sostuvo al referirse a la propuesta y a la manera en que, desde su perspectiva, se ha presentado su potencial alcance.

El consejero argumentó que la Zona Franca de Punta Arenas tiene características distintas a las de otros centros comerciales y logísticos internacionales, debido a que su principal mercado es local y no cuenta con un flujo de comercio exterior comparable al de grandes nodos comerciales.

En ese sentido, expresó dudas respecto de que la incorporación de servicios permita generar beneficios relevantes para el conjunto de la población. También planteó que el debate sobre el futuro de la concesión no debería limitarse a presentar nuevas actividades como una forma de modernización, sino que tendría que incluir una revisión estructural de las ventajas y desventajas del régimen vigente.

Desigualdad entre actividades económicas dentro y fuera del recinto

Durante la entrevista, Weissohn también cuestionó las diferencias tributarias que enfrentan los comerciantes que operan dentro de la Zona Franca respecto de quienes desarrollan sus actividades fuera del recinto. Según planteó, este sistema puede generar condiciones desiguales de competencia dentro de la misma región.

El consejero extendió sus observaciones al sector ganadero, señalando que los productos comercializados dentro de la Zona Franca pueden competir bajo condiciones tributarias diferentes a las que enfrenta la producción local. Para ilustrar su argumento, mencionó el caso de la carne proveniente de Argentina y las diferencias que, según explicó, pueden producirse frente a los productos de origen regional.

“¿Qué es eso y de dónde se ha visto que una herramienta de fomento de Del desarrollo de Magallanes? Perjudique una de las principales industrias como es la ganadería”, cuestionó.

A partir de esta situación, sostuvo que el régimen debería revisarse para evitar que los beneficios asociados a la Zona Franca favorezcan a determinados operadores o espacios geográficos en desmedro de otras actividades económicas de Magallanes.

“Yo pienso que sí tiene algunas cosas positivas. Esta ley, por ejemplo, el hecho de no pagar impuestos a la primera categoría. Yo creo que eso. Potencia la recapitalización de las empresas. Y genera fuente de trabajo bueno, eso es muy importante y yo creo que eso se podría ampliar, o sea a toda la región”, señaló.

Extender los beneficios a toda la región

Como alternativa, Weissohn propuso analizar fórmulas que permitan distribuir los beneficios tributarios de manera más amplia en Magallanes, sin restringirlos exclusivamente al recinto de Zona Franca de Punta Arenas.

Entre sus planteamientos mencionó la posibilidad de estudiar un modelo intermedio que contemple beneficios para las empresas de toda la región, junto con una revisión del tratamiento del IVA. Como ejemplo, planteó evaluar un mecanismo de tributación con una tasa promedio aplicable al territorio regional, aunque reconoció que una propuesta de estas características requeriría estudiar sus efectos sobre la recaudación fiscal.

“Yo no tengo por qué apuntar a cierta actividad en específico, digamos, por mucho que no sé, a mí me puede gustar, no sé cómo me gusta comer salmón la salmicultura, porque yo me pero eso no tiene ningún sentido”, afirmó al explicar su rechazo a que las políticas de fomento seleccionen determinadas actividades económicas por sobre otras.

El consejero enfatizó que no considera conveniente que el Estado determine anticipadamente qué sectores deben recibir los mayores beneficios, debido a que las condiciones del mercado pueden cambiar rápidamente y las decisiones centralizadas podrían terminar perjudicando otras actividades productivas.

En cuanto a la posibilidad de extender las ventajas del régimen a las provincias de Última Esperanza y Tierra del Fuego, así como a la provincia Antártica, señaló que el debate debe abordarse desde una perspectiva regional, procurando que las condiciones de desarrollo no queden concentradas únicamente en Punta Arenas.

La comisión especial continúa recogiendo antecedentes

Respecto del trabajo del Consejo Regional, Weissohn explicó que la comisión especial ha convocado a distintos actores vinculados con la operación de la Zona Franca, incluidos representantes de la Cámara Franca y usuarios del sistema. Además, indicó que se contempla incorporar a otros organismos, como el Servicio Nacional de Aduanas, con el propósito de conocer diferentes experiencias y reunir antecedentes antes de formular conclusiones.

El consejero señaló que la instancia busca avanzar en la comprensión de los problemas y ventajas del régimen, reconociendo que todavía existen aspectos que deben analizarse y que las opiniones individuales pueden modificarse a partir de la información que entreguen los invitados.

“Estamos tratando de hacer las dos veces al mes. De hecho, esta ya hicimos 1 hora viene la segunda, estamos invitando a actores relevantes con que nos expliquen la experiencia que han tenido y se nos va. Se nos está aclarando el panorama”, comentó sobre la periodicidad de las reuniones y el avance del trabajo.

Finalmente, Weissohn reiteró que, desde su perspectiva personal, la discusión sobre el futuro de la Zona Franca debe ir más allá de una renovación contractual y considerar una revisión profunda de los objetivos del sistema, los costos de administración, la competencia entre las distintas actividades económicas y la distribución territorial de sus beneficios.

El debate adquiere especial relevancia ante el próximo proceso relacionado con la concesión y la necesidad de definir las condiciones que regirán el funcionamiento de la Zona Franca durante los próximos años. No obstante, el consejero precisó que sus planteamientos corresponden a una evaluación individual y que la comisión todavía se encuentra en una etapa de recopilación de antecedentes.



