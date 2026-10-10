SERNAPESCA FISCALIZA RETIRO DE 642,5 TONELADAS DE MORTALIDAD DE SALMONES EN MAGALLANES

El Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) mantiene labores de monitoreo y fiscalización en los centros de cultivo Taraba 7 y 8, de la empresa Multiexport Patagonia S.A., ubicados en la Región de Magallanes, luego de que se activaran planes de contingencia por floración algal nociva (FAN).

La medida se adoptó el 8 de octubre, cuando la mortalidad de salmones superó la capacidad de ensilaje y almacenamiento de ambos centros, pertenecientes a las Agrupaciones de Concesiones de Salmónidos (ACS) 43 A y 43 B. Para enfrentar la situación, se dispuso el uso de barcazas con sistemas de ensilaje móvil y la llegada de embarcaciones para retirar mortalidad entera, entre ellas el PAM Bronco.

Según informó la empresa, la mortalidad acumulada alcanza las 642,5 toneladas, las que serán destinadas a plantas de reducción en la Región de Los Lagos. Además, el centro Taraba 7 inició este viernes un proceso de cosecha anticipada para prevenir nuevas mortalidades.

La directora regional de Sernapesca en Magallanes, Ximena Gallardo, señaló que el servicio está fiscalizando las distintas etapas del manejo de las mortalidades, desde su acopio y transporte hasta su disposición final. El objetivo es verificar el retiro oportuno y reducir el riesgo de propagación de la floración algal, resguardando la bioseguridad de la actividad acuícola y el entorno marino.

Los equipos fiscalizadores también supervisan que las embarcaciones autorizadas cumplan las condiciones sanitarias establecidas, junto con controlar la contención de las mortalidades durante el traslado, la trazabilidad de los movimientos y la aplicación de los protocolos correspondientes a este tipo de contingencias.

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