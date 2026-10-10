ABREN POSTULACIONES AL CUPO EXPLORA-UNESCO 2027 CON 809 VACANTES UNIVERSITARIAS

Ya están abiertas las postulaciones al Cupo Explora-UNESCO 2027, una vía de admisión especial a la educación superior que ofrece 809 vacantes en 18 universidades chilenas. La iniciativa está dirigida a estudiantes con trayectoria en ciencias y tecnología que hayan participado en actividades del Programa Explora durante su etapa escolar.

El seremi de Ciencia, Carlos Olave, llamó a participar a quienes hayan formado parte de iniciativas de investigación e innovación del PAR Explora durante al menos un año. Según explicó, este mecanismo permite postular a la universidad independientemente del puntaje de admisión, con el objetivo de reconocer la trayectoria científica desarrollada durante la enseñanza media.

Para postular, se debe acreditar participación durante al menos un año, entre séptimo básico y cuarto medio, en iniciativas como Investigación e Innovación Escolar (IIE), academias o clubes científicos, congresos Explora provinciales, regionales o nacionales, o actividades de socialización de proyectos de investigación e innovación escolar.

También se requiere haber egresado de enseñanza media en 2024, 2025 o 2026 y haber rendido la PAES de invierno o regular de 2025, la PAES de invierno de 2026, o estar inscrito en la PAES regular que se aplicará a fines de noviembre. La postulación debe incluir una carta de motivación que detalle la trayectoria científica, las actividades complementarias realizadas y las razones para elegir la carrera.

El plazo para postular vence el 23 de octubre a las 23:59 horas. El beneficio no contempla financiamiento ni becas, por lo que quienes necesiten apoyo económico deberán gestionarlo por separado. Las bases y los detalles del proceso están disponibles en explora.cl.

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