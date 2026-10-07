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7 de octubre de 2026

PUNTA ARENAS DESTACA SU SALUD MUNICIPAL EN EXPO APS 2026

El encuentro reunió en Santiago a equipos sanitarios, autoridades comunales, representantes gubernamentales y parlamentarios de todo Chile.

EXPO APS 2026 (5)

La Municipalidad de Punta Arenas participó en la Expo APS 2026, desarrollada en Espacio Riesco, en Santiago, instancia que reunió a funcionarios de la Atención Primaria de Salud de distintas comunas del país, alcaldes, autoridades de gobierno y parlamentarios. En la oportunidad, la delegación comunal presentó la buena práctica local "Punta Arenas Te Cuida", una estrategia de cuidados domiciliarios que busca acercar la atención a las personas y sus familias, fortaleciendo una Atención Primaria de Salud cercana, integral y con pertinencia territorial.

Durante el encuentro, la experiencia desarrollada en Punta Arenas fue compartida con representantes de otros municipios del país, relevando el trabajo que realizan los equipos de salud y las iniciativas impulsadas desde la administración comunal para complementar las prestaciones de la Atención Primaria.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, valoró la presencia de la comuna en este encuentro nacional y destacó el trabajo realizado por los funcionarios de salud municipal. "Estamos en el centro de todo lo que es la salud municipal de todo Chile, y qué lindo que nuestra ciudad se destaque por el gran trabajo que hacen nuestros funcionarios, con los programas,  sobre todo aquellos que son municipales, que no son financiados por el Ministerio, sino por la Municipalidad. Para nosotros, Punta Arenas Te Cuida es el más importante", señaló.

El jefe comunal agregó que la instancia también permitió conocer las distintas realidades de las comunas del país. "Pudimos compartir con alcaldes en una mesa redonda, donde cada uno mostraba un poco su realidad desde la población. Nuestra población no crece, pero sí envejece, y eso también significa que tenemos que adaptarnos y utilizar bien los recursos públicos. Fue muy importante poder estar acá y cumplir además con un compromiso que teníamos desde hace varios meses con el alcalde Max Luksic".

En tanto, el director del Área Salud de la Corporación Municipal, Víctor Fuentes, destacó la oportunidad de compartir una experiencia local con otros municipios del país. "Estamos muy contentos de estar acá, en este lugar donde distintas municipalidades están mostrando sus acciones de salud. Nosotros queremos compartir una acción de salud que lleva mucho tiempo con nosotros, desde el año 2018, liderada por nuestro alcalde, Claudio Radonich, que nos permite colaborar con más de 2.000 personas en la comuna de Punta Arenas", explicó.

Fuentes detalló que la iniciativa presentada corresponde a "Punta Arenas Te Cuida", estrategia de cuidados domiciliarios que busca acercar la atención a las personas y sus familias. "Es una buena práctica que queremos compartir con las demás municipalidades, para que pueda ser conocida, lograr adhesión y que esta experiencia pueda desarrollarse en cualquier parte de Chile".

Por su parte, la directora del Cesfam Juan Damianovic, Marioly Troncoso, valoró la posibilidad de conocer iniciativas desarrolladas en distintos territorios y, al mismo tiempo, representar a Punta Arenas en esta instancia nacional. "Estamos muy agradecidos de esta tremenda experiencia, donde hemos podido conocer diferentes buenas prácticas de municipios y departamentos de salud de todo Chile. También vamos a tener un pequeño espacio para mostrar una buena práctica local, correspondiente a un programa desarrollado por nuestro municipio", indicó.

La participación de Punta Arenas permitió así visibilizar el trabajo que realizan sus equipos de Atención Primaria y compartir experiencias con representantes de otras comunas, fortaleciendo el intercambio de iniciativas y conocimientos en torno a una salud municipal más cercana a las necesidades de las personas y sus familias.

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