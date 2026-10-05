SEREMI DE GOBIERNO ABORDA PRESUPUESTO 2027 Y PIDE ESPERAR EL TEXTO PARA EVALUAR IMPACTO EN MAGALLANES

El seremi de Gobierno de Magallanes, Ángel Roa Alegría, realizó esta mañana un balance de la emergencia registrada durante el fin de semana producto de las intensas precipitaciones y el aumento del caudal del río Las Minas, además de abordar materias relacionadas con seguridad pública, personas mayores, generación de empleo y el proyecto de Ley de Presupuesto 2027, durante su participación en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones.

Respecto de la emergencia meteorológica, la autoridad explicó que durante la jornada del viernes se detectó un incremento sostenido del caudal del río Las Minas, situación que llevó a convocar una reunión del Comité de Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid). Según detalló, durante ese día se registraron cerca de 60 milímetros de precipitaciones, a lo que se sumó el proceso de deshielo desde los sectores altos.

“Eso significó que Senapred citara a una reunión instruida por nuestra delegada presidencial, cerca de las 18:00 horas de la tarde para evaluar la situación”, señaló Roa Alegría, quien precisó que posteriormente se decretó la alerta roja preventiva por riesgo de desborde.

El seremi enfatizó que dicha declaración no significaba necesariamente que el río se estuviera desbordando en ese momento, sino que permitía activar mecanismos adicionales para enfrentar la emergencia. En ese contexto, destacó el trabajo desplegado por los equipos del Ministerio de Obras Públicas, Dirección de Aguas, Ejército y otros organismos durante la noche del viernes y la madrugada del sábado.

Uno de los puntos de mayor preocupación fue el sector del puente O’Higgins, donde se acumulaban ramas y material arrastrado por el agua. “El MOP se contactó con la empresa que está encargada de la limpieza y ellos vinieron a poder trabajar durante esa noche para despejar esa zona y evitar poder tener algún problema mayor”, explicó.

Roa Alegría también destacó que, a diferencia de lo ocurrido durante la emergencia de 2012, la limpieza realizada previamente en el cauce del río permitió enfrentar de mejor manera el incremento del caudal. “Dos semanas antes se había hecho una limpieza por parte del MOP, que permitía tener el río en óptimas condiciones”, sostuvo.

Durante el sábado, en tanto, los equipos de Gobierno se trasladaron hacia sectores periurbanos para evaluar directamente la situación de las familias afectadas. El seremi indicó que se identificaron casos puntuales de domicilios afectados y que actualmente se trabaja en un catastro para determinar las necesidades de cada familia.

“Hoy día estamos trabajando para ver de qué manera evitamos que esta situación se repita y también buscar una solución de acuerdo a cada caso específico. No todos los casos son iguales y hay que ir viendo caso a caso para poder prestar la ayuda necesaria”, afirmó.

En esa línea, señaló que la seremi de Desarrollo Social y Familia, Jennifer Rojas, junto a los equipos correspondientes, se encuentra aplicando la Ficha Básica de Emergencia (FIBE), instrumento que permitirá determinar las ayudas requeridas. Además, llamó a las personas que todavía no hayan sido visitadas y que hayan sufrido afectaciones a informar su situación a través de los canales oficiales.



Seguridad y llamado a denunciar



Otro de los temas abordados durante la entrevista fue la seguridad pública, a partir de una reunión sostenida con vecinos de un sector de Punta Arenas que manifestaron inquietudes por situaciones como ruidos molestos, conductas temerarias, fiestas y otros problemas de convivencia y seguridad.

Roa Alegría explicó que en la instancia participaron representantes de Carabineros, Policía de Investigaciones, la Seremi de Seguridad y autoridades municipales, quienes entregaron información sobre las herramientas disponibles para la comunidad.

En particular, llamó a utilizar el número *4242 para efectuar denuncias de manera anónima, destacando que incluso antecedentes que puedan parecer menores pueden contribuir a iniciar investigaciones.

“Cada denuncia puede ser muy importante. Las policías también lo mencionaban ese día que tuvimos la reunión. Ellos no realizan un juicio de valor respecto a las denuncias, ellos anotan y, de acuerdo a lo que instruye Fiscalía, van tomando la decisión de ir a tal o cual sector”, sostuvo.

Como ejemplo, recordó un caso en que una denuncia anónima permitió detectar un punto de venta de drogas ubicado a una cuadra de un establecimiento educacional. “De verdad que es importante que cada uno de los vecinos pueda atreverse a usar esta herramienta para ayudarnos a potenciar la seguridad dentro de nuestra región”, enfatizó.

La autoridad también destacó la reciente entrega definitiva de un terreno a Carabineros en Villa Tehuelches, donde actualmente funciona un retén. Según explicó, la medida permitirá proyectar mejoras de infraestructura y fortalecer la presencia policial en un punto considerado estratégico para el sector.



Personas mayores y envejecimiento regional



Durante la conversación, el seremi también abordó las políticas destinadas a las personas mayores, destacando el trabajo de organizaciones sociales que recibieron recursos para desarrollar distintas iniciativas.

Roa Alegría señaló que cerca de 73 organizaciones fueron beneficiadas con fondos de la Seremi de Desarrollo Social, con montos cercanos al millón de pesos por organización. A su juicio, pese a no tratarse de recursos de gran magnitud, estos fondos pueden generar un impacto significativo en la calidad de vida y participación social de las personas mayores.

“Una de las cosas que se presenta cuando se superan ciertos 60 o 65 años es que a veces las personas, al no tener una red fuerte, una red activa, tienden a aislarse”, explicó.

Por ello, valoró actividades que permiten fortalecer los vínculos sociales y promover una vejez activa, especialmente considerando los resultados del Censo 2024 y el proceso de envejecimiento que experimenta la Región de Magallanes.



Plan Chile Despega proyecta cerca de 1.900 empleos



En materia económica, el seremi entregó antecedentes sobre la implementación regional del denominado Plan Chile Despega, iniciativa que contempla acciones principalmente a través de los ministerios de Obras Públicas y Vivienda y Urbanismo.

Según explicó, desde el Minvu se proyecta la generación de alrededor de 875 empleos de aquí a fin de año, mediante proyectos de corta duración que permitan una rápida incorporación de trabajadores.

A ello se suman iniciativas del Ministerio de Obras Públicas, que contempla diez proyectos priorizados, entre ellos el mejoramiento y otras obras de infraestructura, además del proyecto completo asociado al aeródromo de Cerro Castillo. De acuerdo con las estimaciones entregadas por la autoridad, este último conjunto de iniciativas podría generar cerca de 900 empleos durante el primer trimestre del próximo año.

“Entonces ahí, si nosotros sumamos, son cerca de 1.900 empleos que se están generando a través de esta iniciativa”, afirmó.

Roa Alegría agregó que estas cifras deberán contrastarse con los próximos resultados de las mediciones de empleo, con el objetivo de determinar si las distintas políticas implementadas comienzan a reflejar señales concretas de reactivación económica en la región.



Presupuesto 2027: Gobierno pide debatir sobre el texto definitivo



Finalmente, el seremi se refirió a las inquietudes manifestadas desde distintos sectores respecto del proyecto de Ley de Presupuesto 2027 y su eventual impacto en Magallanes.

Roa Alegría planteó que es necesario esperar el ingreso formal del proyecto al Congreso para analizar sus glosas y recursos específicos antes de establecer conclusiones respecto de la distribución presupuestaria.

“Es muy importante generar un debate, pero un debate sobre el documento que realmente nos muestre cómo se va a ir desarrollando”, sostuvo.

La autoridad señaló que, de acuerdo con los antecedentes generales entregados por el Gobierno, el gasto social continuará representando una parte importante del presupuesto, mientras que el gasto en salud tendría un crecimiento de 4,7% y se contempla un aumento de recursos destinado a la generación de empleo.

Asimismo, remarcó que la propuesta presentada por el Ejecutivo no constituye el resultado final del proceso presupuestario, dado que deberá ser analizada y eventualmente modificada por el Congreso Nacional.

“El Congreso tiene 60 días donde va a revisar ese presupuesto año 2027 y puede hacer mejoras a lo que presentemos nosotros como Gobierno. Entonces, con lo que presenta el Presidente el día de hoy en el Congreso Nacional no está todo dicho”, concluyó el seremi de Gobierno de Magallanes.





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