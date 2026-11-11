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11 de noviembre de 2026

CIJUM SERÁ ESCENARIO DE LA EXPO JUNJI 2026, UNA JORNADA DEDICADA AL JUEGO Y LA PRIMERA INFANCIA EN PUNTA ARENAS

Buenos días región

expojunji

La actividad se realizará este sábado 14 de noviembre en el Centro Integral Infantil de Juego y Movimiento (CIJUM) de Punta Arenas. Además, la institución informó que ya se encuentra abierto el proceso de postulación para el año parvulario 2027.

En una entrevista en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, representantes de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI) dieron a conocer las principales iniciativas que está desarrollando la institución en Magallanes, entre ellas la realización de la Expo JUNJI 2026, las postulaciones para el próximo año y el trabajo que se lleva adelante en los establecimientos de educación parvularia.

Una de las actividades centrales será “Jugando en Familia Expo JUNJI 2026”, encuentro programado para este sábado 14 de noviembre, entre las 15:00 y las 18:00 horas, en las dependencias del Centro Integral Infantil de Juego y Movimiento (CIJUM), ubicado en Punta Arenas.

La jornada busca generar un espacio de encuentro para niños, niñas y sus familias, promoviendo experiencias recreativas y educativas en torno al juego. La iniciativa también pretende relevar la importancia de la participación familiar en los procesos de aprendizaje durante la primera infancia.

En la conversación participaron Claudia Muñoz Lara, directora del Jardín Infantil Villa Austral, y Alejandro Alvarado Subiabre, encargado del CIJUM de JUNJI, quienes abordaron el rol de estos espacios en el desarrollo infantil y el trabajo que realiza la institución para fortalecer la educación parvularia.

CIJUM: un espacio abierto a la comunidad

El Centro Integral Infantil de Juego y Movimiento fue retomado por JUNJI en 2016 y cuenta con una infraestructura de tres pisos, destinada principalmente a actividades relacionadas con la primera infancia. Sus instalaciones permiten desarrollar experiencias de juego, movimiento y aprendizaje, además de facilitar espacios de coordinación y reuniones para distintas organizaciones.

Durante 2025, el recinto recibió a 84 instituciones, reflejando su utilización por parte de diversos actores de la comunidad. Desde JUNJI destacaron la importancia de mantener este espacio disponible para iniciativas vinculadas con la infancia y el desarrollo integral de niños y niñas.

Las instituciones interesadas en coordinar actividades o solicitar el uso de sus dependencias pueden comunicarse a través del correo electrónico [email protected].

El juego como herramienta fundamental de aprendizaje

Durante la entrevista también se abordó el trabajo educativo del Jardín Infantil Villa Austral, establecimiento ubicado en el sector de Villa Alfredo Lorca, en el norponiente de Punta Arenas, que cuenta con 32 años de trayectoria.

El recinto dispone de ocho niveles y tiene una capacidad para 192 párvulos, mientras que actualmente mantiene una matrícula de 145 niños y niñas. Su funcionamiento se extiende entre las 8:30 y las 16:30 horas, incluyendo el servicio de extensión horaria.

El establecimiento cuenta con un equipo de 36 trabajadoras y desarrolla su labor educativa bajo un sello centrado en la afectividad, promoviendo relaciones cercanas y respetuosas que contribuyan al bienestar y desarrollo de los párvulos.

En ese contexto, se relevó el juego como una de las principales herramientas pedagógicas de la educación inicial, ya que permite que los niños y niñas exploren su entorno, desarrollen habilidades y construyan aprendizajes a través de experiencias significativas.

Asimismo, se destacó el trabajo que realiza el jardín infantil para favorecer experiencias educativas sin recurrir a pantallas en las aulas, privilegiando materiales nobles y actividades que estimulen la creatividad, la exploración y la interacción. Esta orientación también se extiende a las familias, a través de recomendaciones sobre el acceso temprano de los niños y niñas a dispositivos electrónicos.

Postulaciones JUNJI 2027

Otro de los temas abordados fue el proceso de postulación a los jardines infantiles de JUNJI para el año parvulario 2027, cuyo periodo de inscripción comenzó el 19 de octubre y se mantendrá abierto hasta el 27 de noviembre de 2026.

Las familias interesadas pueden realizar el trámite a través del sitio web institucional www.junji.gob.cl. Los resultados del proceso se darán a conocer entre el 11 y el 16 de diciembre, mientras que el periodo de matrícula se desarrollará entre el 12 de diciembre y el 13 de enero.

Desde la institución recordaron que la educación parvularia que entregan sus establecimientos es gratuita y contempla alimentación para los niños y niñas. La cobertura de este servicio alcanza al 65% de la jornada, porcentaje que aumenta al 70% en los jardines infantiles que cuentan con extensión horaria.

Finalmente, durante la entrevista también se informó sobre la participación de JUNJI en la campaña del juguete, iniciativa que forma parte de las acciones impulsadas para acompañar a las familias y promover espacios de encuentro y bienestar para la infancia.



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