CHILE DISTINGUIÓ A 100 PERSONAS MAYORES POR SU APORTE A LA SOCIEDAD EN 2026

Este martes 3 de noviembre se realizó la ceremonia de reconocimiento de los 100 Líderes Mayores 2026, iniciativa organizada por Fundación Conecta Mayor UC, la Universidad Católica y El Mercurio, que destacó a un centenar de personas de 75 años y más por sus contribuciones a la sociedad.

Entre las personas reconocidas figuran la expresidenta Michelle Bachelet, la científica Gloria Calaf, el economista Ricardo Ffrench-Davis, el cantautor Eduardo Gatti y el comediante Iván Arenas, conocido como Profesor Rossa. También fueron distinguidas figuras vinculadas a distintos territorios y disciplinas.

La edición de este año recibió 4.448 postulaciones provenientes de distintas comunas del país, desde Arica hasta Cabo de Hornos. Las personas seleccionadas tienen entre 75 y 110 años, con un promedio de edad de 82 años; 63 superan los 80 años y 11 tienen más de 90.

La ceremonia se desarrolló en el Centro de Extensión de la Universidad Católica y contó con más de 400 asistentes. Durante la actividad, la expresidenta Michelle Bachelet destacó la importancia de visibilizar las contribuciones de las personas mayores y señaló que este reconocimiento constituye una herramienta para combatir el edadismo, entendido como la discriminación por edad.

Desde Fundación Conecta Mayor UC explicaron que la iniciativa busca reconocer el liderazgo de las personas mayores y promover una mirada que las considere protagonistas activos de la sociedad, destacando sus capacidades, experiencias y aportes a sus comunidades.

Entre los nombres vinculados a Magallanes destaca Faride Zerán Chelech, Premio Nacional de Periodismo 2007, quien forma parte de las 100 personas distinguidas en esta edición.

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