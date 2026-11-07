CORMAGCON 2027 REUNIRÁ A ILUSTRADORES Y CREADORES DE CÓMICS DE MAGALLANES EN ZONA AUSTRAL

La Corporación de Desarrollo de Magallanes y de la Antártica Chilena (Cormag) anunció una nueva versión del encuentro de ilustradores y cómics Cormacon, que se realizará los días 5, 6 y 7 de febrero de 2027 en las dependencias de Zona Austral. La actividad busca reunir a creadores regionales y ofrecer un espacio de encuentro familiar durante la temporada de vacaciones.

En conversación con el programa Ojo con la Cultura de Polar Comunicaciones, la gerenta de la corporación, Yenny Oyarzo, explicó que esta será la tercera edición del encuentro y que tendrá como eje temático la Antártica. La iniciativa busca vincular la creación artística regional con este territorio, promoviendo su conocimiento y conservación a través de la ilustración y el cómic.

En esta oportunidad, la organización también presentó a un personaje que representará a Cormacon: un superhéroe con forma de cubo de hielo inspirado en la Antártica. Durante las próximas semanas se realizará un concurso para elegir su nombre y desarrollar su historia, como parte de las actividades previas al encuentro.

Por su parte, Guido Kusanovic, director de la corporación, destacó la importancia de abrir espacios para expresiones artísticas que no siempre encuentran lugar en los circuitos culturales tradicionales. También planteó que el desarrollo de la ilustración y el cómic puede contribuir a fortalecer una industria creativa en Magallanes, generar oportunidades para sus exponentes y proyectar su trabajo fuera de la región.

La convocatoria para participar ya cerró el 2 de noviembre y actualmente se desarrolla el proceso de preselección de los artistas. Oyarzo adelantó que se realizarán talleres de inspiración junto al INACH, con el propósito de acercar conocimientos sobre la Antártica a los creadores seleccionados y entregarles nuevas herramientas para desarrollar sus obras.





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